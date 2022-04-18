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Sinem Kobal: Son aydayız

İkinci kez anne ve baba olmaya hazırlanan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer'in doğumu sonrası soluğu hastanede aldı. Yakın arkadaşlarını ziyaret eden çiften Kobal, "Hamilelik süreci güzel gidiyor. Son aydayız" dedi

HABERTURK.COM
  • Sinem Kobal: Hamileliğin son ayındayız

    2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te nikah masasına oturan Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çiftinin oğulları Kurt Efe, 15 Nisan Cuma sabahı dünyaya gelmişti. İlk kez anne ve baba olmanın mutluluğunu yaşayan ünlü çifti, yakın arkadaşları Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal yalnız bırakmadı.
  • Sinem Kobal: Hamileliğin son ayındayız

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; İkinci çocuklarını kucaklarına almak için geri sayıma başlayan İmirzalıoğlu ve Kobal, Dizer'in doğumu sonrası soluğu Maslak'taki özel bir hastanede aldı. 

    Arkadaşlarını mutlu gününde yalnız bırakmayan Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, gazetecilerin soruları üzerine, "Arkadaşlar, önce bir Kıvanç'ı görelim. Sonra sizinle ilgilenelim. Gelelim konuşalım." ifadelerini kullandı.
  • Sinem Kobal: Hamileliğin son ayındayız

    "HAMİLELİK SÜRECİ GÜZEL GİDİYOR"

    Kız bebek bekleyen ve hamileliğinin 8. ayında olan Kobal, "Hamilelik süreci güzel gidiyor. Son aydayız. Her şey yolunda." dedikten sonra hastaneye giriş yaptı.
  • Sinem Kobal: Hamileliğin son ayındayız

    "İSİM BELLİ OLMADI"

    Kenan İmirzalıoğlu, daha önce doğacak kızlarıyla ilgili sorulara "İsim konusu belli olmadı arkadaşlar. Benden bugünlük bu kadar." sözleriyle yanıt vermişti.
  • Sinem Kobal: Hamileliğin son ayındayız

    AİLECE YÜRÜYÜŞ

    Öte yandan geçtiğimiz günlerde eşi Kenan İmirzalıoğlu ve kızı Lalin ile birlikte yürüyüşe çıkan Sinem Kobal, o anları sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Ünlü oyuncu, bu fotoğrafı Satin Jackets'in "You Make Me Feel Good" adlı şarkısı eşliğinde paylaşmıştı.
  • Sinem Kobal: Hamileliğin son ayındayız

    HAYALİNDEKİ EVİ BULDU

    Evlendikleri günden itibaren Emirgan'da yaşayan çift, ayrıca ikinci bebek haberinin ardından evlerini değiştirme kararı almıştı. Bahçesinin küçük olması sebebiyle daha büyük bir arayışa giren Kenan İmirzalıoğlu, aradığı evi Zekeriyaköy’de bulmuştu.

    Eşi ve çocuklarının rahat etmesi için masraftan kaçınmayan ünlü oyuncunun, o bölgede oturan oyuncu arkadaşı Aras Bulut İynemli’den de yardım aldığı öğrenilmişti. Ünlü çiftin eşyaları yaklaşık 3 ay önce Emirgan’daki evlerinden nakliye araçlarıyla taşınırken objektiflere yansımıştı.
  • Sinem Kobal: Hamileliğin son ayındayız

    "ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"

    Daha önce anne ve baba olmanın güzelliklerinden bahseden ikili, "Bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi... Allah herkese nasip etsin inşallah." ifadelerini kullanmıştı.
  • Sinem Kobal: Hamileliğin son ayındayız

    "GÖZLERİYLE HERKESİ AZARLAYABİLİR"

    "Lalin annesinin kopyası." diyen Kenan İmirzalıoğlu, "Yüz hatlarını Sinem'e çok benzetiyorlar. Sadece bakışları bana benziyor, hatta öyle bakıyor ki hemen ikna oluyorsun. Gözleriyle herkesi azarlayabilir, galiba o özelliği babama benziyor. Beğenmediği bir şey olursa, bakışlardan hemen anlaşılıyor." şeklinde konuşmuştu.
  • Sinem Kobal: Hamileliğin son ayındayız

    "BÜYÜDÜKÇE BAKIŞLARI DEĞİŞİYOR"

    Kızları Lalin'in fiziksel olarak herkesten bir parça aldığını belirten Sinem Kobal, "Büyüdükçe bakışları değişiyor. 'Bazen içinden Kenan bakıyor' diyorum, bazen bakıyorsun kendi annemi ve babamı görüyorum. Çok garip bir şey, acayip..." demişti.

    Çocuklarını gözleri gülerek anlatan ikili, "Lalin iyi ki var, o bizim en güzel parçamız..." ifadelerini kullanmıştı.
  • Sinem Kobal: Hamileliğin son ayındayız

    "ANNESİYLE KARAR VERİR"

    Kenan İmirzalıoğlu, "Kızınız Lalin için bir sosyal medya hesabı açma planınız var mı?" sorusuna da yanıt vermişti.

    İmirzalıoğlu, "Annesi ile beraber verecekleri bir karar ancak daha yaşı ufak. Kendisi kullanana kadar açma taraftarı değilim. Benim hesabımı soracak olursanız da ben sosyal medyayı pek sevmiyorum. Bu sebeple kullanmıyorum." demişti.

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