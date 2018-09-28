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Sözcü'nün haberine göre, son olarak ‘Kiralık Aşk’ dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Sinem Öztürk ile 2 yıl önce evlendiği yapımcı eşi Mustafa Uslu’nun bir süre önce bebek sahibi olacakları haberleri çıkmıştı.