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Sinem Öztürk ile Mustafa Uslu çiftinden şampiyonluk pozu

Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup eden Galatasaray, 2018-19 sezonunun şampiyonu oldu. Ünlü yönetmen Mustafa Uslu ile eşi oyuncu Sinem Uslu, yaptıkları paylaşımla mutluluklarını gözler önüne serdi

Sinem Öztürk - Mustafa Uslu

Son olarak 'Kiralık Aşk' dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Sinem Öztürk ile 2016 yılında dünyaevine girdiği Mustafa Uslu'nun ikiz bebekleri geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti. Çift, ikizlerine Mustafa ve Kemal adını vermişti.

Ünlü çift sosyal medya hesaplarından sık sık bebekleri ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor. 

Mustafa - Sinem Uslu çifti bu kez ailece verdikleri şampiyonluk pozlarını Instagram hesaplarından,"Galatasaray'ımız şampiyon oldu. Şimdi sıra Anadolu Efes’te" notuyla paylaştı. 

Çiftin paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı. 

 

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