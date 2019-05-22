"Onların geçtiği yoldan bende geçtim"

Son olarak 'Kiralık Aşk' dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Sinem Öztürk ile 2016 yılında dünyaevine girdiği Mustafa Uslu'nun ikiz bebekleri geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti. Çift, ikizlerine Mustafa ve Kemal adını vermişti.

Ünlü çift sosyal medya hesaplarından sık sık bebekleri ile fotoğraflarını takipçileriyle paylaşıyor.

Mustafa - Sinem Uslu çifti bu kez ailece verdikleri şampiyonluk pozlarını Instagram hesaplarından,"Galatasaray'ımız şampiyon oldu. Şimdi sıra Anadolu Efes’te" notuyla paylaştı.

Çiftin paylaşımına takipçileri yorum ve beğeni yağdırdı.