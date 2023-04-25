Geçtiğimiz hafta sonu, izleyici sayısı 9 hafta sonra ilk kez 300 bin barajını geçti. Üstelik bir önceki hafta sonuna oranla 15 filmin daha az gösterimde olmasına rağmen.

Elbette bunda Ramazan Bayramı’nın etkisi büyük oldu.

Artış bir önceki hafta sonuna oranla yüzde 47.8 olarak gerçekleşti.

21 - 23 Nisan arasında en çok izlenen 5 film şöyle;