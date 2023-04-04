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Sinema sektöründe büyük kayıp

Sinema sektörü yüksek oranlarda izleyici kaybı yaşamaya devam ediyor. Önce pandemi, sonra depremlerin etkisiyle son 4 yıldır bir türlü ayağa kalkamayan sinema sektöründeki kaybın büyüklüğü 2023'ün ilk çeyreğinde daha net bir şekilde gözler önüne serildi. Kayıp, yüzde 73'e ulaştı

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  • Sinema sektöründe büyük kayıp

    Küresel veya yerel her olumsuz gelişmede hayatımızın akışı bozulur. 
    Fiziksel veya psikolojik zarara uğradığımız o olumsuz gelişmeler aynı zamanda ekonomiye de derin darbeler vurur. 
  • Sinema sektöründe büyük kayıp

    Hal böyle olunca da doğal olarak gündelik yaşamda kısıtlamaya gidilen ilk unsur eğlence ve kültür - sanat etkinlikleri olur. 
  • Sinema sektöründe büyük kayıp

    Hem eğlence hem de kültür - sanat içerikli sinema, küresel ve yerel olumsuz gelişmelerden en fazla etkilenen etkinliklerin başında gelir. 
  • Sinema sektöründe büyük kayıp

    Son dört yılda biri küresel diğeri yerel olmak üzere 2 olumsuz gelişme sinema izleyicisini salonlardan uzaklaştırdı. 

    İzleyicilerin sinema salonlarından uzaklaşması, doğal olarak gösterime giren film sayısını azalttı. 
    Bütün bunların sonucunda da üretim azaldı. 

    • Pandemi
    • 6 Şubat Depremleri
  • Sinema sektöründe büyük kayıp

    Pandemiye kadar olan süreçte bir hayli yükselişte olan izleyici sayısı, bu tarihten itibaren yüksek ölçülerde düştü. 

    SON 5 YILIN İZLEYİCİ SAYISI
    • 2018… 70.409.779 (430 Film)
    • 2019… 59.556.020 (404 Film)
    • 2020… 17.415.304 (177 Film)
    • 2021… 12.488.382 (202 Film)
    • 2022… 36.198.982 (370 Film)
  • Sinema sektöründe büyük kayıp

    Pandeminin etkisini yitirmesiyle 2022'de toparlanma sürecine giren sinema sektörü, 6 Şubat'ta yeniden izleyici kaybına uğradı. 
  • Sinema sektöründe büyük kayıp

    Öyle ki sinemaların kapalı olduğu 2021'i göz önünde bulundurmayacak olursak 2023'ün ilk çeyreğindeki izleyici sayısı, 2020 ve 2022'nin ilk çeyreğine göre oldukça az seviyede gerçekleşti. 

    2023'ün ilk çeyreğindeki izleyici sayısı, pandemiden önceki son yıl olan 2019'un il çeyreğine oranla yüzde 73 azaldı. 
  • Sinema sektöründe büyük kayıp

    2023'ün ilk çeyreğinde en çok izlenen 5 Türk filmi şöyle: 

    • Rafadan Tayfa Galaktik Tayfa… 2.846.301
    • Kutsal Damacana 4… 1.145.199
    • İllegal Hayatlar… 676.301
    • Çakallarla Dans 6… 141.833 (2022 Gişesiyle Toplam: 863.255)
    • Demir Kadın: Neslican… 100.648
  • Sinema sektöründe büyük kayıp

    2023'ün ilk çeyreğinde en çok izlenen 5 yabancı film şöyle: 

    • Avatar: Suyun Yolu… 1.354.883 (2022 Gişesiyle Toplam: 2.669.893)
    • Çizmeli Kedi: Son Dilek… 807.004
    • John Wick 4… 530.741
    • Ant-Man ve Wasp: Quantumania… 279.732
    • Çığlık 6… 183.556

     

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