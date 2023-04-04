Son dört yılda biri küresel diğeri yerel olmak üzere 2 olumsuz gelişme sinema izleyicisini salonlardan uzaklaştırdı.

İzleyicilerin sinema salonlarından uzaklaşması, doğal olarak gösterime giren film sayısını azalttı.

Bütün bunların sonucunda da üretim azaldı.

• Pandemi

• 6 Şubat Depremleri