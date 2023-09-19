Sinema ve dizi oyuncusu Merve Kayaalp intihar etti Sinema ve dizi oyuncusu Merve Kayaalp Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evinde babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kayaalp'in hayatını kaybettiğini belirledi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 19.09.2023 - 00:33 Güncelleme: 19.09.2023 - 00:33 facebook

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