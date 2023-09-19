Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinema ve dizi oyuncusu Merve Kayaalp intihar etti

        Sinema ve dizi oyuncusu Merve Kayaalp intihar etti

        Sinema ve dizi oyuncusu Merve Kayaalp Muğla'nın Dalaman ilçesindeki evinde babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kayaalp'in hayatını kaybettiğini belirledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 00:33 Güncelleme: 19.09.2023 - 00:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Oyuncu Merve Kayaalp intihar etti
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde yaşayan sinema oyuncusu Merve Kayaalp (36), babasına ait ruhsatlı tabanca ile başına ateş ederek yaşamına son verdi.

        SİLAH SESİ DUYULDU

        Gazi Bulvarı'nda bir apartmanın ikinci katındaki balkondan silah sesi geldiğini duyan çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde sinema oyuncusu Merve Kayaalp'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kayaalp'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        BABASINA AİT RUHSATLI TABANCAYLA İNTİHAR ETTİ

        Evde kimsenin olmadığı sırada babası Rıza Kayaalp'a ait ruhsatlı tabanca ile yaşamına son veren oyuncu Merve Kayaalp, 'Sakarya Fırat', 'Küçük Kıyamet', 'Düşler ve Umutlar', 'Elif', 'Şeref Meselesi' ve 'Savaşçı' dizilerinde rol almıştı

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Muğla
        #Dalaman
        #haberler
        #merve kayaalp
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de açıklamalar
        ABD göle düşen F-35 uçağını aranıyor
        ABD göle düşen F-35 uçağını aranıyor
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        Bismil'de iki aile çatıştı: Ölü ve yaralılar var
        ABD'den Ahmedinejad kararı
        ABD'den Ahmedinejad kararı
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        İran'da Ronaldo izdihamı!
        Esenyurt'ta kan donduran cinayet!
        Esenyurt'ta kan donduran cinayet!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        2 yabancı uyruklu göç eden leylekleri vurdu! Yakalandılar sınır dışı!
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Konut fiyatları dolar bazında gerilemeye devam ediyor
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Korkutan veriler... İstanbul barajlarında doluluk oranı!
        Sürpriz haber
        Sürpriz haber
        Fransa'da gündem Boey!
        Fransa'da gündem Boey!
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        Kadirov'un sağlık durumu kötü mü?
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        TFF'den Kuntz açıklaması!
        Tesla'yı kim kapacak?
        Tesla'yı kim kapacak?
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Alex de Souza'dan Fenerbahçe itirafı!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Fenerbahçe'den Cengiz Ünder açıklaması!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Kemoterapinin tedavi protokolünden çıkarıldığı tümör sayısı artıyor!
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin
        Ziyech formayı kaptı!
        Ziyech formayı kaptı!