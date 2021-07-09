Pandemi nedeniyle 13 ay kapalı kalan sinema salonları için 1 Temmuz'da açılma kararı çıkmış, 2 Temmuz'dan itibaren film gösterimleri başlamıştı.

İlk etapta 6'sı yabancı 4'ü Türk filmi olmak üzere 10 film izleyiciyle buluşmuştu.

İlk hafta sonunun gişe rakamları filmlere gösterilen ilgiyi ölçmesi açısından sinema sektörü için oldukça önemlidir.

2 - 4 Temmuz arasındaki gişe rakamları her zaman olduğundan daha önemliydi. Çünkü her ne kadar vaka sayısı azalsa da devam eden pandemi sürecinde izleyicinin sinema salonlarına girme eğilimi hakkında fikir verecekti.

Pandemi öncesinin aynı dönemdeki gişe rakamlarıyla yapılan karşılaştırmada sonuçların hiç de fena olmadığı görüldü.

Aynı şekilde ilk haftanın gişe rakamları da izleyicinin eğilimini gözler önüne sermesi açısından bir hayli önemli.

8'i Türk, 7'si yabancı olmak üzere 15 film, bir haftada toplamda 417.654 kişi tarafından izlendi. 2019 ile 2021'in aynı döneminin karşılaştırmasında da hafta sonunda olduğu gibi bir haftalık süreçte, izleyici sayısındaki farkın yarı yarıya olduğu görüldü.

2019...

Film Sayısı: 59

Toplam İzleyici: 788.278

Toplam Hasılat 13.864.596 TL

2021...

Film Sayısı: 15

Toplam İzleyici Sayısı: 417.654

Toplam Hasılat: 9.303.073 TL

Aslan payı 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi'nin oldu. Bu film, bir haftada elde edilen gişenin % 79.35'ini elde etti.

İLK 5 FİLMİN GİŞESİ

HIZLI VE ÖFKELİ 9: HIZ EFSANESİ

İzleyici Sayısı: 331.447

Hasılat: 7.781.571

HABABAM SINIFI YAZ OYUNLARI

İzleyici Sayısı: 35.380

Hasılat: 442.301 TL

CRUELLA

İzleyici Sayısı: 21.884

Hasılat: 517.555 TL

AZAP

İzleyici Sayısı: 10.440

Hasılat: 227.695 TL

EHRİMEN: KANLI YOL

İzleyici Sayısı: 10.298

Hasılat: 218.941 TL

