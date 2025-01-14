Sinemalarda aile hâkimiyeti
Türk filmleri yeni yılın ikinci haftasında tulum çıkardı. Böyle olmasını, çocuk merkezli aile filmleri sağladı
Sinemada, tam anlamıyla "Çocuktan al gişeyi" dönemi yaşanıyor.
Son yıllarda yüksek ölçüde izleyici kaybına uğrayan sinema sektörü, eski parlak günlerine, çocuk merkezli aile filmleriyle dönmenin umudunu taşıyor.
'Rafadan Tayfa: Kapadokya'
Bu umudun en belirgin göstergesi; cuma günü gösterime giren; "Şam'piyonlar: Satrancın Gizemli Taşları" ve 'Kardeş Takımı 2'nin yanı sıra 3'üncü vizyon haftasındaki 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' adlı çocuk merkezli aile filmlerine gösterilen ilgi.
"Şam'piyonlar: Satrancın Gizemli Taşları"
2025'in en iyi açılışını yapan filmin "Şam'piyonlar: Satrancın Gizemli Taşları" olması da bu konuda bir diğer gösterge...
10 - 12 Ocak arasında en çok izlenen 5 filmin 3'ü çocuk merkezli aile filmi. 'Tur Rehberi'nin de bir aile filmi olması, izleyicilerin bu dönemde ne tür filmlere ilgi gösterdiğinin emaresi olarak karşımıza çıktı.
• 'Rafadan Tayfa: Kapadokya'... 163.792 (Toplam: 1.105.763)
• "Şam'piyonlar: Satrancın Gizemli Taşları"... 157.333 (Açılış)
• 'Karantina'... 121.080 (Açılış)
• 'Kardeş Takımı 2'... 95.480 (Açılış)
• 'Tur Rehberi'... 28.218 (117.756)
'Kardeş Takımı 2'
Hafta sonunda gösterimde olan 41 film için toplamda; 660.894 bilet kesildi.
Ki bu rakam, bir önceki hafta sonuna oranla; % 46.7 artış olduğu gösterdi.
İlk 5 filmin toplam gişesi ise 566.126.
41 filmin toplam gişesinin % 85.66'sı; 4'ü aile filmi olmak üzere ilk 5'teki Türk filmlerine ait.
Hafta sonu gişelerindeki bir diğer önemli nokta ise ilk 5'te Türk filmlerinin tulum çıkarması oldu.
Gösterimdeki 19 Türk filmi toplamda 610.276, 22 yabancı film ise toplamda 50.618 kişi tarafından izlendi.
• Türk Filmi Başına Düşen İzleyici Sayısı... 32.119
• Yabancı Film Başına Düşen İzleyici Sayısı... 2.300
Bunun da yapımcıları, film çekmeye teşvik edecek önemli bir gösterge olduğunu söylemek mümkün.
Hafta sonunda gösterimde olan yabancı filmler arasında ise en çok izlenen, 22.453 kişiyle korku türündeki 'Nosferatu' oldu.