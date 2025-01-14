Sinemalarda aile hâkimiyeti

Sinemada, tam anlamıyla "Çocuktan al gişeyi" dönemi yaşanıyor.

Son yıllarda yüksek ölçüde izleyici kaybına uğrayan sinema sektörü, eski parlak günlerine, çocuk merkezli aile filmleriyle dönmenin umudunu taşıyor.

Bu umudun en belirgin göstergesi; cuma günü gösterime giren; "Şam'piyonlar: Satrancın Gizemli Taşları" ve 'Kardeş Takımı 2' nin yanı sıra 3'üncü vizyon haftasındaki 'Rafadan Tayfa: Kapadokya' adlı çocuk merkezli aile filmlerine gösterilen ilgi.

"Şam'piyonlar: Satrancın Gizemli Taşları"

2025'in en iyi açılışını yapan filmin "Şam'piyonlar: Satrancın Gizemli Taşları" olması da bu konuda bir diğer gösterge...

10 - 12 Ocak arasında en çok izlenen 5 filmin 3'ü çocuk merkezli aile filmi. 'Tur Rehberi'nin de bir aile filmi olması, izleyicilerin bu dönemde ne tür filmlere ilgi gösterdiğinin emaresi olarak karşımıza çıktı.

• 'Rafadan Tayfa: Kapadokya'... 163.792 (Toplam: 1.105.763)

• "Şam'piyonlar: Satrancın Gizemli Taşları"... 157.333 (Açılış)

• 'Karantina'... 121.080 (Açılış)

• 'Kardeş Takımı 2'... 95.480 (Açılış)

• 'Tur Rehberi'... 28.218 (117.756)