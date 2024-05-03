Sinemaya 34.5 milyon TL'lik destek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, senaryo ve diyalog yazım, kısa film yapım, kısa animasyon film yapım ve yerli film gösterim türlerine 2024 yılı desteklerini açıkladı.

Sinema sektörü temsilcilerinden oluşan kurul tarafından yapılan değerlendirmede toplam 147 projeye 34 milyon 556 bin lira destek sağlandı.

Bakanlığın, destek miktarları şöyle; • 23 senaryo ve diyalog yazım projesine 1 milyon 840 bin lira. • 28 kısa film yapım projesine 3 milyon 846 bin lira. • 9 kısa animasyon film yapım projesine 935 bin lira. • 87 yerli film gösterim projesine de 27 milyon 935 bin lira.

REKLAM Bakanlığın, belgesel film yapım başvuruları nisan ayı içerisinde, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, ortak yapım, uzun metrajlı sinema film yapım türlerindeki başvurular ise mayıs ayında değerlendirilecek.