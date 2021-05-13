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Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, İsrail'in Filistinli gazetecilere orantısız güç kullanmasını kınadı

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF),İsrail'in Gazze'deki medya kuruluşlarına yönelik hava saldırılarını ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te "hiçbir koşulda silahlı çatışmaya taraf olarak görülmemesi gereken" aralarında Filistinlilerin de bulunduğu gazetecilere karşı orantısız güç kullanmasını kınadı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, İsrail'in Filistinli gazetecilere orantısız güç kullanmasını kınadı
Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden İsrail'e kınama
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AA

Örgütün internet sayfasından yapılan açıklamada, 7 Mayıs'ta İsrail polisinin Filistinlileri işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'dan çıkarmaya çalıştığı sırada atılan plastik mermilerle en az 7 gazetecinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralananlar arasında çatışmaları takip eden 4 Filistinli serbest çalışan gazetecinin de olduğu belirtilen açıklamada, aynı gün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle devam eden çatışmalarda görüntü almasını önlemek için İsrail polisinin Filistinli serbest yazar Ibraheem Sinjlawi'ye de 4 kez saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, Mahmud Maatan ve Ahmed Al-Safdi adlı gazetecilerin, önceki günkü çatışmalarla ilgili haberleriyle bağlantılı olarak kısa bir süre gözaltına alındığı aktarıldı.

Öte yandan açıklamada, Anadolu Ajansı (AA) Orta Doğu Haberleri Editörü Turgut Alp Boyraz ile AA foto muhabiri Mostafa Alkharouf ve AA kameramanı Faiz Abu Rmeleh'in de İsrail askerleri tarafından yaralandıkları bilgisine yer verildi.

Açıklamada, 10 Mayıs'ta AA muhabiri Esat Fırat'ın da yaralandığı aktarılırken, serbest çalışanlar Usaid Amarneh, Mohammad Samreen, Liwa Abu Armila, Ethar Abu Gharbia ve Ahmed Jaradat'a da gözyaşı bombası atıldığı kaydedildi.

Aynı günlerde dolaşan bir videoda ise Filistinli serbest fotoğrafçı Rami El-Hatib'in bir duvara bastırıldığını ve iki İsrail polisi tarafından dövüldüğünün görüldüğü belirtildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen RSF Ortadoğu Sorumlusu Sabrina Bennoui, "İsrail makamlarının dayattığı koşullarda çalışmak için zaten mücadele veren Filistinli gazeteciler, gerilimin patlak vermesiyle bir kez daha ön saflarda yer alıyor. İsrail makamlarını, hiçbir koşulda çatışmanın tarafı olarak görülmemesi gereken Filistinli gazetecilere karşı bu orantısız güç kullanımından vazgeçmeye çağırıyoruz." dedi.

Gazze Şeridi'nde İsrail güçleri tarafından medya ofislerinin bulunduğu binaların bombalandığı, uluslararası ve Filistinli gazetecilerin gözaltına alındığı, dövüldüğü ve tehdit edildiği bildirilmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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