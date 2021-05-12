İsrail şiddeti: Olayları takip eden gazeteciler yaralandı 0:00 / 0:00

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CPJ, yaptığı açıklamada, ''İsrail makamları, güvenlik güçlerinin protestoları takip eden gazetecilere zarar vermemesini sağlamalı ve gazetecileri plastik mermi ile vuran polis memurlarıyla askerlerin saldırılarını araştırmalı.'' ifadelerine yer verdi.

CPJ'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Temsilcisi Ignacio Miguel Delgado, "Gazeteciler, İsrail güvenlik güçlerinin onları plastik mermilerle pervasızca vuracağından korkmadan Kudüs'teki gösterileri takip edebilmelidir." dedi.

Gazetecilerin sosyal medya paylaşımlarına ve çalıştıkları medya kuruluşlarının haberlerine göre, İsrail güvenlik güçlerinin 7-10 Mayıs tarihleri arasında, Kudüs'teki Tapınak Tepesi kompleksinde ve Mescid-i Aksa'daki protestoları takip eden en az 8 yerel ve uluslararası gazeteciyi yaraladığı kaydedildi.

Yaralı gazeteci sayısı, iki bölgesel basın özgürlüğü grubu olan Skeyes Medya ve Kültürel Özgürlük Merkezi ile MADA Kalkınma ve Medya Özgürlüğü Merkezinin yaptığı yazılı basın açıklamaları ile de doğrulandı.