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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinop'ta kereste fabrikası alev alev yandı | Son dakika haberleri

        Sinop'ta kereste fabrikası alev alev yandı

        Sinop'un Türkeli ilçesinde kereste fabrikasında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle söndürülürken yangın sonucu fabrikada hasar oluştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 01:24 Güncelleme: 04.12.2024 - 01:24
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        Kereste fabrikası alev alev yandı
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        Sinop’un Türkeli ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu.

        İlçe merkezi Güzelyurt Mahallesi'nde faaliyet gösteren kereste fabrikasının büro bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Fabrika bekçisinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre; Türkeli Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında, fabrikada hasar oluştu.

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        #haberler
        #Türkeli
        #Son dakika haberler
        #Sinop
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