Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sinop'ta milyon yıllık bazalt kayalıkları sonbahar renklerine büründü

        Sinop'ta milyon yıllık bazalt kayalıkları sonbahar renklerine büründü

        Sinop'un Boyabat ilçesi Kurusaray köyünde volkanik patlama sonucu yaklaşık 5 milyon yıl önce oluştuğu tahmin edilen bazalt kayalıkları, ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 09:45 Güncelleme: 05.11.2025 - 09:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milyon yıllık bazalt kayalıklarda sonbahar renkleri
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sinop'un önemli doğal zenginlikleri arasında yer alan bazalt kayalıkları tabiat anıtı, sonbaharda sarı, kahverengi ve yeşil tonlarının birleşimiyle eşsiz manzaralar sunuyor.

        Birbiri ardına sıralanmış 3 vadiyi kapsayan 10 hektarlık alandaki bazalt kayalıkları, boyları 40 metreyi bulan altıgen prizma şeklindeki büyük sütunlardan oluşuyor.

        Doğaya iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin uğrak noktası olan tabiat anıtı, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.

        Bölgeyi ziyaret eden Abdurrahman Enes Karakuş, bazalt kayalıklarını ilk kez görme fırsatı yakaladığını söyledi.

        REKLAM

        Gördüğü manzaraya hayran kaldığını vurgulayan Karakuş, "Boyabat'ta yaşamama rağmen daha önce hiç gelmemiştim. Sonbaharın renkleriyle çok güzel bir görüntü oluşmuş. Buraya gelmeyenlere kesinlikle öneriyorum" dedi.

        Kağan Aktay ise arkadaşlarıyla bölgeyi gezmeye geldiklerini anlatarak, "Buraya yakın bir köyde yaşıyorum ancak arkadaşlarım daha önce gelmemişti. Tabiat anıtının güzelliklerini onlara göstermek istedim. Hepimiz buradan çok keyif aldık" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #milyon yıllık bazalt kayalıklar
        #Sinop
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Norveç'ten Musk'a 1 trilyon dolarlık ret
        Norveç'ten Musk'a 1 trilyon dolarlık ret
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        Mamdani seçimden zaferle çıktı
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        ABD'de kargo uçağı düştü: 7 ölü, 11 yaralı
        ABD'de kargo uçağı düştü: 7 ölü, 11 yaralı
        Suriye lideri ilk kez Beyaz Saray'a gidecek
        Suriye lideri ilk kez Beyaz Saray'a gidecek
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Bitcoin 100 bin doların altını gördü
        Bitcoin 100 bin doların altını gördü
        "Yine cesur oynayacağız!"
        "Yine cesur oynayacağız!"
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Dışişleri'nden Avrupa Komisyonu raporuna dair açıklama
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Kasap dükkanında silahlı çatışma
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Jhon Duran'ın hareketi yönetimi mest etti!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL
        Dünyada tek! İzinsiz girmenin cezası 557 bin TL