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        Haberler Gündem 3. Sayfa Şırnak'ta kavga: Baba öldü, oğlu yaralı

        Şırnak'ta husumetli aileler arasında kavga: Baba öldü, oğlu yaralı

        Şırnak'ta husumetli iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Ahmet Gün hayatını kaybetti, oğlu Abdurrahim Gün ağır yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 19:10 Güncelleme: 11.12.2023 - 19:10
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        Şırnak'ta kavga: Baba öldü, oğlu yaralı
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        Şırnak'ta husumetli aileler arasında çıkan kavgada baba hayatını kaybetti, oğlu ağır yaralandı.

        Olay, sabah saatlerinde Uludere ilçesi Şenoba Mahallesi Taşaltı mezrasında meydana geldi.

        İddiaya göre; odun toplamaya giden ve aralarında husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Ahmet Gün olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu Abdurrahim Gün ağır yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdurrahim Gün, Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        S.B. şüpheli olarak yakalanırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Uludere
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