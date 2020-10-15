DHA

Olay saat 01.00 sıralarında Halaskargazi Mahallesi, Halaskargazi Caddesinde bulunan özel bir bankanın önünde meydana geldi. Şubenin önünde duran çantadan şüphelenen vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Halaskargazi Caddesi bir süre trafiğe kapatıldı. AA'nın haberine göre; alınan tedbirlerin ardından, şüpheli çanta olay yerine gelen bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

ÇANTADAN BROŞÜR VE CEP TELEFONU ÇIKTI

Çantanın fünye ile patlatılmasının ardından olay yeri inceleme ekipleri, çantanın bulunduğu alanda delil aradı. Patlatılan çantanın içerisinden ise, bir adet cep telefonu ve bazı broşürler çıktı.

Çantanın kim yada kimler tarafından bırakıldığının tespit edilmesi için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.