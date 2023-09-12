Şişli'de terör örgütü DHKP/C operasyonunda 10 zanlı yakalandı Şişli'de, terör örgütü DHKP/C'ye yönelik İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalandı, çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP/C'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

YAZIŞMALAR TESPİT EDİLDİ Şişli'de bulunan İdil Kültür Merkezi'nde, terör örgütünün fikir ve ideolojisi doğrultusunda hareket edildiği, giriş kapıları ve odaları çelik levhalar ile güçlendirilen, kozmik odaların bulunduğu, bu odalarda örgütün sözde yurt dışı merkez komitesi ile yazışmalarının yapıldığı tespit edildi.

OPERASYON YAPILDI Çelik kapıların içeri giriş süresini uzattığı anlaşılan merkezde, örgüte ait çok sayıda yasaklı yayın, dergi, kitap, broşür bulunduğu, elde edilecek dijital materyallerde örgüte ait önemli bilgilerin bulunabileceği ve aranan örgüt mensuplarının saklanabileceği şeklindeki bilgilere istinaden Şişli'deki İdil Kültür Merkezi'ne 8 Eylül'de operasyon yapıldı. REKLAM

10 ŞÜPHELİDEN 2'Sİ TUTUKLANDI Operasyonda şüpheliler D.P, S.A, M.K, S.K, H.İ, R.Ş, B.Y, R.A, V.D. ile E.Ç. gözaltına alındı. Kültür merkezinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol şartı ile olmak üzere 8'i serbest bırakıldı, 2 şüpheli tutuklandı.