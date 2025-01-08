Sivas'ta endişelendiren görüntü

Sivas'ın Ulaş ilçesinde bulunan ve "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nde yaşanan balık ölümleri çevre sakinlerini endişelendirdi.

Sıcak yaz aylarında göçmen kuşlara ev sahipliği yapan göl, balık tutkunlarını da ağırlıyordu.

Önceki yıl yaz aylarında su seviyesi oldukça düşen ve neredeyse tamamı yosunla kaplanan gölde bu kez de balık ölümleri yaşandı.

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Balık ölümleri sonrası çevreye kötü koku yayıldı. Ölümlerin sebebi bilinmiyor.

Ulaş Gölü'nün ilçe için önemli olduğunu ifade eden Koray Kural, "İlçenin yerlisiyim. Burası ilçenin gölüydü aslında. Bakımsızlık ve kuraklık sonrası bu hale geldi. Bilinçsiz sulamada da kullanılıyor. Burada çok fazla balık ölümü yaşandı" dedi.