Sivasspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN Sivasspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'de 2. Sırada yer alan Fenerbahçe, 33. haftada EMS Yapı Sivasspor'a konuk oluyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri haftaya 85 puanla giriyor. Ems Yapı Sivasspor'un ise 44 puanı bulunuyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor. Sivasspor - Fenerbahçe mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...

Ajanslar Giriş: 22.04.2024 - 19:04 Güncelleme: 22.04.2024 - 20:47 facebook

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