Sivasspor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Sivasspor - Fenerbahçe maçının canlı anlatımı HTSPOR'da. Trendyol Süper Lig'de 2. Sırada yer alan Fenerbahçe, 33. haftada EMS Yapı Sivasspor'a konuk oluyor. İsmail Kartal'ın öğrencileri haftaya 85 puanla giriyor. Ems Yapı Sivasspor'un ise 44 puanı bulunuyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor. Sivasspor - Fenerbahçe mücadelesine dair tüm detaylar canlı maç haberimizde...
45+2' Fred
STAT: BG Grup 4 Eylül Stadı
HAKEM: Cihan Aydın
SAAT: 20.00
YAYIN: beIN Sports 1
Sivasspor'un 13. dakikada bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 33. hafta maçında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya geliyor.
Sivasspor: Ali Şaşal, Murat Paluli, Appindangoye, Camara, Uğur Çiftçi, Poungouras, İbrahim Akdağ, Bartuğ Elmaz, Koita, Menig, Rey Manaj
İsmail Kartal'ın öğrencileri haftaya 85 puanla giriyor. Bülent Uygun'un takımı Ems Yapı Sivasspor'un ise ligde 44 puanı bulunuyor.
UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunanistan'ın Olympiakos ekibine elenen sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek hem moral kazanmayı hem de şampiyonluk yarışında önemli bir engeli aşmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK
Fenerbahçe, zorlu Sivas deplasmanında dört oyuncusundan yararlanamıyor.
Sarı-lacivertliler sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde, müsabakada takımını yalnız bırakıyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de Miha Zajc, Serdar Aziz ve Leonardo Bonucci, Sivas kafilesinde yer almadı.
LİGDE 36. RANDEVU
EMS Yapı Sivasspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 36. kez karşı karşıya geliyor.
Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonundan itibaren iki ekip arasında oynanan 35 müsabakadan 20'sini Fenerbahçe, 7'sini Sivasspor kazandı, 8 mücadele ise berabere sonuçlandı.
Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 75 golüne, Sivasspor 45 golle karşılık verdi.
İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Fenerbahçe sahasında 4-1 kazanmıştı.
SİVAS'TAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe'nin, deplasmanda Sivasspor ile yaptığı lig maçlarında üstünlüğü bulunuyor.
İki takım arasında Sivas'ta oynanan 17 maçın 7'sini sarı-lacivertli ekip, 4'ünü ise ev sahibi takım kazanırken, 6 müsabaka berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe, söz konusu müsabakalarda 31 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.