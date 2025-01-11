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        Haberler Gündem Güncel Siverek'te hayvan pazarı kapatıldı | Son dakika haberleri

        Siverek'te hayvan pazarı 15 gün süreyle kapatıldı

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, şap hastalığı tehlikesine karşı önlem olarak hayvan pazarı 15 gün süreyle kapatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2025 - 18:31 Güncelleme: 11.01.2025 - 18:31
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        Siverek'te hayvan pazarı kapatıldı
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        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hayvan pazarı 15 gün süreyle kapatıldı.

        Son dönemde Siverek'in merkez ve kırsal mahallelerinde artan hayvan ölümleri, İlçe Tarım Müdürlüğü ve Siverek Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.

        Özellikle Kapıkaya, Büyüktepe, Kuşlugöl ve Karacadağ mahallelerinde görülen ölümlerde, şap hastalığı belirtilerine rastlanması üzerine, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgenin en büyük hayvan pazarı olan Siverek Hayvan Pazarı geçici olarak kapatıldı.

        Hastalıklı ve ölen olan hayvanlardan alınan numuneler laboratuvara gönderildi. Kesin teşhis konulduktan sonra hayvan pazarında ve riskli bölgelerde karantina uygulanıp uygulanmayacağına karar verilecek.

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        #Şanlıurfa Haberleri
        #Siverek ilçesi
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        #şap hastalığı
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