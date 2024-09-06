SHOW TV’de yayınlanacak,yapımını sektörün önde gelen yapım şirketlerinden Tims&B Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği, 12 Eylül Perşembe günü SHOW TV’de izleyici karşısına çıkacak olan ‘Siyah Kalp’ izleyicisi ile buluşmak için gün sayarken; dizinin kadrosu yayına girmeden heyecan yarattı. Yıllardır yer aldığı projelerle birbirinden başarılı performanslara imza atan Ece Uslu, ‘Siyah Kalp’ ile izleyicileri etkisi altına alacak.

REKLAM Yönetmenliğini Uluç Bayraktar’ın, senaryosunu ise Yıldız Tunç’un üstlendiği dizide izleyiciler, Kapadokya’nın en güçlü ailelerinden biri olan Şansalanlar’ın gizem ve entrika dolu hikayesine şahit olacak. Hikâyenin başlangıcından itibaren ailenin en kilit ismi ise Sumru Şansalan olacak.

Sumru’nun, Samet Şansalan (Burak Sergen) ile toz pembe gibi görünen hayatının arkasında acı gerçekler yatıyor. Sırlarla dolu geçmişi, yıllar önce terk ettiği ikizlerinin Kapadokya’ya gelmesiyle gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. İntikam ateşiyle kapısına dayanan çocuklarını görmezden gelen Sumru’nun yeni mücadelesi ise böyle başlıyor. Sumru ve etrafında yaşanacaklar ile Şansalan ailesi dönüşü olmayan bir kaosun içine sürüklenecek. REKLAM

'Siyah Kalp’in kadrosunda Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Çığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.