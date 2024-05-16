Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya suikast girişimi: Sağlık durumu nasıl?
Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya düzenlenen silahlı saldırı dünya gündemine oturdu. 3 dönem başbakanlık koltuğuna oturan 59 yaşındaki Robert Fico, Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında suikast girişiminde bulunuldu. Ağır yaralanan Fico, saldırının ardından hemen hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam etmediği belirtildi
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Handlova kasabasındaki Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralandı. Saldırının ardından hastaneye kaldırılan 59 yaşındaki Fico'nun hayati tehlikesinin devam etmediği bildirildi.
BBC'ye konuşan Başbakan Yardımcısı Tomas Taraba, "Şu anda hayati tehlikesi olan bir durumda değil. Hayatta kalacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
Saldırının ardından silahlı saldırgan hemen yakalandı. Hükümet yetkilileri, başkente yaklaşık 140 km uzaklıkta bulunan Handlova'daki Kültür Evi'nde düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrasında, binaya silahla beş kez ateş açıldığı belirtildi.
Suikast girişiminden sonra yapılan ilk açıklamada Fico'nun vücuduna çok sayıda merminin isabet ettiği ve durumunun ciddi olduğu belirtilmişti.
"AÇIK BİR SİYASİ MOTİVASYON"
İçişleri Bakanı Matus Sutaj Estok, saldırganın gözaltına alınmasının ardından yaptığı ilk açıklamada, suikast girişiminin ardında "açık bir siyasi motivasyon" bulunduğunu söyledi.
SLOVAK BASINI SALDIRGANA İLİŞKİN DETAYLARI PAYLAŞTI
Slovak basını, Başbakan Fico'ya suikast girişiminde bulunan kişinin 71 yaşındaki sol görüşlü Juraj C. olduğu iddiasında bulundu.
Amatör yazar olan şahsın ülkenin batısında yer alan Levice kentinde yaşadığı ifade edildi. Saldırganın sol görüşlü kişilerin bir araya geldiği DUHA Edebiyat Kulübüne sıklıkla gittiği belirtildi.
FICO'NUN SİYASİ KARİYERİ
Fico, Sosyal Demokrat Parti (SMER) Genel Başkanı olarak 30 Eylül 2023'te yapılan milletvekili seçimlerini kazanarak ülkede 3'üncü kez başbakanlık koltuğuna oturmayı başardı.
Göreve gelir gelmez ülkesinin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımlarını durduran Fico, Avrupa Birliği (AB) içinde Rusya'ya yakın siyasi yaklaşımları nedeniyle eleştirildi.
Ukrayna'da çözümün silah yardımıyla mümkün olmayacağı görüşünü savunan Fico, Ukrayna'da barıştan yana olduğunu dillendiriyor.
Siyasi hayatına 1990'da dönemin Demokratik Sol Partisinde başlayan Fico, 1992'de ilk defa milletvekili seçilerek meclise girdi. Bu partiden 1999'da ayrılan Fico, aynı yıl SMER'yi kurdu.
Fico, SMER'in Genel Başkanı olarak girdiği Haziran 2006'daki erken seçimleri kazanarak 4 yıllığına başbakanlık görevini yürüttü.
Ülkede 2010'da yapılan seçimlerde SMER oylarını yükseltse de Fico, 2010-2012 arasında Başbakan Yardımcılığı görevinde bulundu.
Daha sonra 2012'de bir kez daha başbakanlık koltuğuna oturan Fico, bu görevi 2018'e kadar sürdürdü. Fico, Slovakya'da genç gazeteci Jan Kuciak ve nişanlısının öldürülmesi sonrasında artan baskılar nedeniyle Mart 2018'de görevinden istifa etmek durumunda kaldı.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.