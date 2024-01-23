Sofia Vergara: Çocuk istediği için boşandık

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"YAŞLI BİR ANNE OLMAK İSTEMEDİM"



Vergara, "10 yıldır birlikte olduğum ikinci kocamdan yeni boşandım. Kocam daha genç olduğu için evliliğim bozuldu. O çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın saygı duyuyorum ama bu artık bana göre değil" dedi.