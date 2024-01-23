Sofia Vergara: Çocuk istediği için boşandık
Sofia Vergara, Joe Manganiello ile evliliğinin neden bittiğini açıkladı. Ünlü oyuncu, "O çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum" dedi
Sofia Vergara, kendisi gibi oyuncu olan eşi Joe Manganiello ile sürpriz şekilde yollarını ayırmıştı. 2015'te nikâh masasına oturan ünlü çift, geçtiğimiz yıl boşanmıştı.
İkili, ayrılığı "Boşanmak gibi zor bir karar aldık. Birbirini çok seven ve önemseyen iki insan olarak, hayatımızın bu yeni evresinde yol alırken mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ediyoruz" sözleriyle duyurmuştu.
İspanyol gazetesi El Pais'e konuşan Sofia Vergara, Joe Manganiello ile evliliğinin neden bittiğini açıkladı.
"YAŞLI BİR ANNE OLMAK İSTEMEDİM"
Vergara, "10 yıldır birlikte olduğum ikinci kocamdan yeni boşandım. Kocam daha genç olduğu için evliliğim bozuldu. O çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın saygı duyuyorum ama bu artık bana göre değil" dedi.
"ANNE DEĞİL, BÜYÜKKANNE OLMALIYIM"
Önceki evliliğinden Manolo adında 32 yaşında bir oğlu olan Sofia Vergara, "19 yaşındayken bir oğlum oldu, o da şu anda 32 yaşında ve ben anne değil, büyükanne olmaya hazırım" ifadelerini kullandı.