Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemHava DurumuGELİYOR! Son dakika... Dünya'da alarm verdi: KAR Türkiye'yi esir alacak
ABONE OL

Bir uyarı da yurt dışından! "İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye ilerliyor!"

Veri analisti David Birch, Türkiye için aşırı soğuk ve kar uyarısında bulundu. Sosyal medya hesabından, "İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye doğru ilerliyor" dedi. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, çarşambadan itibaren Antalya'nın Döşemealtı ilçesinin yüksek kesimlerine kadar kıyı bölgesinde kar yağışı görüleceği ve zirai don uyarısı yaptı

GELİYOR! Son dakika... Dünya'da alarm verdi: KAR Türkiye'yi esir alacak
Bir uyarı da yurt dışından! "İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye ilerliyor!"
0:00 / 0:00
DHA

Atmosfer bilimleriyle ilgili veri analisti olan David Birch, sosyal medya hesabından Türkiye için yaptığı soğuk hava ve kar yağışı uyarısıyla ilgili Türkiye'ye doğru gelen soğuk hava dalgasına ilişkin meteorolojik haritaları yayınladı.

İSTANBUL VE ANTALYA'YI İŞARETLEDİ

DHA'da yer alan habere göre Türkiye için yaptığı uyarıda, "İnanılmaz soğuk ve kar Türkiye'ye doğru ilerliyor. Türkiye'deki kış severler için hala çok soğuk görünüyor. Soğuk ve kar senin için geliyor" şeklinde paylaşımlarda bulundu. Birch, paylaşımına eklediği Türkiye haritası üzerinde kar yağacak yerleri İstanbul ve Antalya olarak işaretledi.

SAHİL KESİMLERİ HARİÇ HER YERDE KAR VAR

Önümüzdeki hafta için tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak soğuk hava dalgası ve kar yağışının yaşanacağı bölgeleri gösteren haritalara göre, güneyde sahil kesimler hariç tüm Türkiye'de kar yağışı gözüküyor. Haritaya göre kar yağışının, Antalya'da bile sahil kesimlere çok yakın bölgelerde dahi görülmesi bekleniyor.

SALI VE ÇARŞAMBA ETKİLİ OLACAK

Antalya Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, önümüzdeki hafta salı günü itibari ile havalar soğumaya başlayacak ve çarşambadan itibaren Antalya'nın Kaş, Elmalı, Korkuteli, İbradı, Akseki, Gündoğmuş gibi ilçeleri ve hatta Döşemealtı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı bekleniyor.

ÇİFTÇİLERE DON UYARISI

Meteorolojinin tahminlerine göre, sahil kesimlerde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacak. Hava sıcaklıkları yüksek kesimlerde en yüksek 5, en düşük eksi 1 dereceye, sahil kesimlerde ise en yüksek 12, en düşük ise 1 dereceye kadar düşecek. Meteoroloji yetkilileri il genelinde çiftçilere zirai don uyarısında da bulundu. Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri için yapılan zirai don uyarısında çiftçilerin tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Karısını öldürdükten sonra parçalara ayırıp gömen Afgan kocaya 18 yıl hapis - Haberler
GÜNDEMKarısını öldürüp parçalara ayırıp gömdü: 18 yıl hapis
GARA DARMADAĞIN! Mehmetçik Gara'yı dağıtıyor! 42 terörist etkisiz!
GÜNDEMGara darmadağın! 42 terörist etkisiz!
Seçim barajı kaç 2021? Yeni seçim barajı kaç olacak, düşecek mi?
GÜNDEMSeçim barajı kaç 2021?
Hulusi Akar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında
GÜNDEMAkar, TSK komuta kademesi ile sınır hattında
Sağlık Bakanı AÇIKLADI! 65 yaş üstü aşı ne zaman olacak? 65 yaş aşılama tarihi belli oldu!
GÜNDEM65 yaş aşılama tarihi belli oldu!
CAN TATBİKAT! Son dakika: Dosta güven, düşmana korku saldılar
GÜNDEMDosta güven verip düşmana korku saldılar!
Öğretmen atamaları 2021 ne zaman? Öğretmen atama takvimi 2021 ve öğretmen atama kontenjanları belli oldu mu?
GÜNDEMÖğretmen atamaları ne zaman yapılacak?
Mutasyonlu virüs nedir, belirtileri neler, tehlikeli mi? Mutasyonlu virüs hangi illerde var?
GÜNDEMMutasyonlu virüs hangi illerde var?
Üç aylar duası nedir? Arapça ve Türkçe üç aylar duası okunuşu
GÜNDEMÜç aylar duası nedir?
Öğretmenlere ek hizmet puanı uygulaması nedir? Öğretmenlere ek hizmet puanı kararı
GÜNDEMÖğretmenlere ek hizmet puanı