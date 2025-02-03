Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK aktüel ürünler 5-11 Şubat 2025: Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerde neler var?

        ŞOK aktüel ürünler 5-11 Şubat 2025: Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerde neler var?

        Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftaya özel ŞOK aktüel ürünlerinde kedi ve köpek mamaları indirimli listede yer aldı. Öte yandan tuz lambası 349 liradan ve taşınabilir masa lambası 229 liradan, saç düzleştirici de 179 tl fiyat bulunurken bu hafta USB şarjlı dekoratif lamba 219 TL'den satışa çıkacak. İşte 5-11 Şubat 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 12:49 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        ŞOK aktüel ürünler listesi yayınlandı. İlk üründe Sinbo ile gelen yeni nesil saç kurutma makinesi BLDC motorlu saç kurutma makinesi 2.000 adet stokla sınırlı olmak üzere 1.099 liradan satışa çıkacak. İşte ŞOK indirimli ürünlerin tamamı

        2
        3
        4
        5
        6
        7
        8
        9
        10
        11
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Ahmed Şara yarın Türkiye'ye geliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Yalova'da köpüklü suyun sırrı çözüldü!
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Grammy'de Türkiye esprisi
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'un ilçe ilçe kar raporu!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Okan Buruk kararını verdi!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        Pınar Gültekin kararına itiraz!
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        "Mourinho bu soruyu sormalı!"
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        İstanbul'da simide 'gayriresmi' zam
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Dış ticaret rakamları açıklandı
        Dış ticaret rakamları açıklandı