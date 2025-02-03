ŞOK aktüel ürünler 5-11 Şubat 2025: Bu hafta ŞOK aktüel ürünlerde neler var?
Yeni haftanın ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. Yeni haftaya özel ŞOK aktüel ürünlerinde kedi ve köpek mamaları indirimli listede yer aldı. Öte yandan tuz lambası 349 liradan ve taşınabilir masa lambası 229 liradan, saç düzleştirici de 179 tl fiyat bulunurken bu hafta USB şarjlı dekoratif lamba 219 TL'den satışa çıkacak. İşte 5-11 Şubat 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu
Giriş: 03.02.2025 - 12:49 Güncelleme: 03.02.2025 - 12:50
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ŞOK aktüel ürünler listesi yayınlandı. İlk üründe Sinbo ile gelen yeni nesil saç kurutma makinesi BLDC motorlu saç kurutma makinesi 2.000 adet stokla sınırlı olmak üzere 1.099 liradan satışa çıkacak. İşte ŞOK indirimli ürünlerin tamamı
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