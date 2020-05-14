Sokağa çıkma yasağı ramazan bayramında olacak mı? soruları Ramazan Ayı'nın bitmesine günler kala vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı uygulamalarına bayram sonuna kadar devam edileceğini söylemişti. Son olarak Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN TATİL?

11 ayın sultanı Ramazan 24 Mayıs Cuma günü başlamıştı. İlk sahura ise 23 Nisan Mayıs gecesi kalkıldı. Ramazan Bayramı'nın birinci günü 24 Mayıs'da başlıyor. 26 Mayıs bayramın son günü olacak.

Ramazan Ayı'nın bitesi sonrası 3 günlük bayram kutlaması yapıyor. Bu sene Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlayacak. 23 Mayıs Cumartesi günü Arefe günü olacak ve 26 Mayıs Salı günü Ramazan Bayramı'nın son günü olacak.

DİYANET 2020 TAKVİMİ

30 RAMAZAN 1441 23 MAYIS-2020 CUMARTESİ AREFE 1 ŞEVVAL 1441 24 MAYIS-2020 PAZAR RAMAZAN BAYRAMI (1.Gün) 2 ŞEVVAL 1441 25 MAYIS-2020 PAZARTESİ RAMAZAN BAYRAMI (2.Gün) 3 ŞEVVAL 1441 26 MAYIS-2020 SALI RAMAZAN BAYRAMI (3.Gün)

BAYRAMDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, KAÇ GÜN?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile sokağa çıkma yasağı uygulamalarına bayram sonuna kadar devam edileceğini söylemişti. Buna göre, Cumartesi gününe denk gelen Cumartesi günü ve Ramazan Bayramı'nın 1. gününe denk gelen Pazar günün sokağa çıkma yasağı olacak. Kısıtlamanın 30 büyükşehirde uygulanıp uygulanmayacağı henüz belli değil.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN AÇIKLAMA

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması ihtimaller dahilinde mi?" sorusuna Kalın, şu karşılığı verdi:

"İhtimaller dahilindedir. Bu önümüzdeki üç haftada salgının seyri tarafından belirlenecek bir takvim. Şu an bir şey söylemek erken. Bu konuyla ilgili Bilim Kurulu'nun önerileri alındıktan sonra varılacak nihai kararı, Sayın Cumhurbaşkanımız kamuoyuyla paylaşacaktır."

Bazı Avrupa ülkelerinin futbol liglerinin sonlandırıldığı, Türkiye'de böyle bir durumun söz konusu olup olmadığı konusunda da açıklama yapan İbrahim Kalın, bu konuda Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonunun yoğun bir mesai harcadığını belirterek, sadece futbol değil, tüm liglerle ilgili salgının seyrine göre karar verileceğini söyledi.

Salgınla beraber dünyada yaşanan ekonomik daralma konusuna da değinen Kalın, şu değerlendirmede bulundu:

"Ekonomistlerce koronavirüsün dünya ekonomisine maliyetinin 6-7 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor. Tabii çok ciddi bir rakam. Küresel ekonominin küçülmesinden herkes etkilenecek. Dünya ekonomisinin normale gelmesi için de küresel bir çaba gerekiyor. Ulusal ekonomilerin ve küresel piyasaların toparlanması zaman alacak. Biz Türkiye olarak bu sürecek hazırlıklı girdik. Açıkladığımız paketler, Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıkladığı paketler; hamdolsun işçimizin, işverenimizin, KOBİ'lerimizin, memurlarımızın, serbest meslek erbabının herkesin nefes almasını sağladı. Tabii hayatın ve ekonominin normale dönmesi için üzerinde çalıştığımız konular var."