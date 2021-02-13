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Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasakları kalktı mı, ne zaman kalkıyor?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Sorusu merak ediliyor. 30 Kasım'da kararın açıklanmasından bu yana hafta içi belirli saatlerde ve tüm hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Ülkemizde korona virüs vaka sayılarında düşüş görülmesinin ardından vatandaşlar soruyor; Sokağa çıkma ne zaman kalkacak? Peki, yasaklar ne zaman bitiyor? İşte konuya ilişkin yapılan son dakika açıklamalar...

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Sokağa çıkma yasakları kalktı mı, ne zaman kalkıyor?

Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Soruları merak konusu oldu. Korona virüs tedbirleri kapsamında hafta için akşam saat 21.00'dan sonra hafta sonu da tüm gün getirilen sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Yasağın korona virüs vaka sayılarında düşüş sağlamasının ardından yasakların ne zaman biteceği, kafe ve restoranların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili son açıklamalar haberimizde...

YASAKLAR KALKTI MI?

Korona virüs yasakları ile ilgili sadece okullarda değişiklik yapıldı. Diğer korona virüs yasakları uygulanmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Köy okullarında 15 Şubatta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "8. ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim öğretim kurumlarında eğitimin 1 Mart'ta başlaması için çalışma yapılacak." açıklamasında bulundu.

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalarla ilgili kabine toplantısını işaret etti. Erdoğan, "Kabine toplantısından sonra varsa böyle bir durum açıklarız" ifadesini kullandı. Erdoğan, kabine toplantısında bu konunun ele alınacağının sinyalini vermiş oldu.

- Korona virüs salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

HES KODU DÜZENLEMESİ

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği son Sokağa Çıkma Kısıtlamaları konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı biliniyor. Buna göre; 8 Şubat saat 05.00'da 56 saatlik sokağa çıkma yasağı bitecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN 14 ŞUBAT TEDBİR GENELGESİ

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine 14 Şubat'ı da kapsayan kısıtlamalara yönelik ek genelge gönderdi.

Genelgeye göre çiçek satışı yapan iş yerleri, 12 Şubat 20.00-00.00 arasında evlere servis, 13-14 Şubat 10.00-17.00 arasında iş yerinden ve evlere servis, 17.00-00.00 arasında ise sadece evlere servis şeklinde hizmet verebilecek.

Salgınla mücadelede, hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Korona virüs Bilim Kurulunun önerileri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları üzerine birçok tedbir kararının alındığı kaydedilen genelgede, şu ifadelere yer verildi:

Genelge ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verilmiştir. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtilmiştir.

14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir.

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