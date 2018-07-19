İHA'nın haberine göre, önceki gün Bodrum’da bulunan bir mekanda sahne alan ünlü sanatçı Leman Sam yanına gelen sürpriz hayranı karşısında ne yapacağını şaşırdı. Sahneye çıkan sokak köpeğinin Sam’ın söylediği şarkıya eşlik etmesi ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

Bir yandan şarkı söyleyen Sam diğer yandan da köpeği sevmeye başladı. Köpek Sam’ın söylediği şarkıya uluyarak eşlik etmesiyle birlikte izleyenler ve Leman Sam şaşkınlığını gizleyemedi.

‘Masal Perisi” isimli şarkısına devam eden Sam bir süre sonra köpek ritimli bir şekilde uluduğunu fark edince mikrofonu köpeğe uzattı. Renkli görüntülerin yaşandığı gecede Sam’ın hayranları ünlü sanatçıyı ayakta alkışladı.

Bir süre sahnede duran köpek daha sonra sahneden inerek gözlerden kayboldu. Leman Sam ise konserine kaldığı yerden devam etti.

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