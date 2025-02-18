Solskjaer'le hayata döndüler!
Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'le birlikte ligde çıkışa geçerken bu sezonun başından bu yana eleştiri oklarının hedefinde yer alan Joao Mario ile kadroda düşünülmeyen Alex-Oxlade Chamberlain performanslarıyla alkış aldı.
Süper Lig'deki son maçında evinde Trabzonspor'u yenerek Avrupa kupaları yolunda kritik bir galibiyet alan Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer etkisi sürüyor.
Norveçli hoca yönetiminde ligde uzun bir aradan sonra üst üste 2 galibiyet alan siyah-beyazlılarda devre arasında yaşanan ayrılıkların da ardından Joao Mario ve Alex Oxlade-Chamberlain'in performansları dikkat çekti.
Sezon başından bu yana eleştirilerin hedefinde yer alan Joao Mario, Solskjaer yönetiminde oynanan 6 maçta da süre bulurken 3 maça ligdeki Sivasspor ve Trabzonspor ile kupadaki Kırklarelispor maçlarına 11'de başladı.
Portekizli futbolcu, bu karşılaşmalarda ilk kez fileleri bulurken toplamda 3 gol kaydetti.
Giovanni van Bronckhorst döneminde kadronun dışında kalan ve Avrupa listesine de alınmayan Alex Oxlade-Chamberlain de Solskjaer ile 11'e döndü.
İngiliz futbolcu, ligdeki Antalyaspor, Sivasspor ve Trabzonspor maçları ile kupadaki Kırklarelispor karşılaşmasına 11'de başladı.