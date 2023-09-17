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İç Anadolu Bölgesinde uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22,7 derece iken, bu yıl ağustos ayında ortalama sıcaklık 25,8 derece olarak kaydedildi ve bölge, son 53 yılın en sıcak ağustos ayı olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık 4,9 dereceyle Sivas Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 43,6 derece ile Konya Cihanbeyli'de ölçüldü.

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Karadeniz Bölgesinde, ağustos ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığının 23 derece, bu yılın ağustos ayında ise 25,2 derece olduğu tespit edildi. Doğu Anadolu'da da geçen ay sıcaklık, Tunceli, Hakkari, Ahlat çevrelerinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde oldu.