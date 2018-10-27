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Son dakika! Tunceli'de 2 askerin şehit olmasına ilişkin soruşturma

Son dakika... Tunceli'de 2 askerin soğuk hava koşulları nedeniyle şehit olmasıyla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yapılan açıklamada, "Nazımiye Kırsalında, (2300m.) rakımlı, karayolu ulaşımı olmayan sadece helikopter faaliyeti ile veya yaya olarak gidilebilen bölgeye, mevsim koşullarına uygun tam teçhizatlı, (12) kişiden oluşan timimiz 22 Ekim 2018 tarihinde helikopter ile indirilmiştir. Pusu faaliyeti icra eden timimizin, ani gelişen olumsuz hava koşullarından etkilenmesi sebebiyle 26 Ekim 2018 tarihinde geri çekilmesi talimatı verilmiştir" denildi

27.10.2018 - 15:20 | Güncelleme: AA

Tunceli Valiliği, 2 askerin olumsuz hava koşullarında şehit olduğu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlattı.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde teröristlere yönelik operasyonda olumsuz hava koşullarından etkilenen Mersin nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Çavuş Ferruh Dikmen ile Jandarma Uzman Çavuş Asım Tükel şehit olmuştu.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Nazımiye Kırsalında, 26 Ekim 2018 Tarihinde şehit olan (2) evladımız ile ilgili olarak bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada, yaşanan olay, yer ve zamanla ilgisi olmayan, gerçeği yansıtmayan ve şehitlerimize ait olmayan, fotoğraf ve video görüntülerinin paylaşılması ciddi bilgi kirliliği yaratmış olup, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamayı yapma zarureti hasıl olmuştur.

“Son teröristin de etkisiz hale getirilmesi” hedefi doğrultusunda, aralıksız sürdürülen Teröristle Mücadele Harekatı kapsamında, teröristlerin kış üslenme bölgelerini kontrol altına almak ve alan hakimiyetini devam ettirmek için Mazgirt, Ovacık, Pülümür, Hozat ve Nazımiye ilçeleri kırsal alanında çok sayıda tim ile pusu faaliyetleri yürütülmektedir.

Bu faaliyetler kapsamında; Nazımiye Kırsalında, (2300m.) rakımlı, karayolu ulaşımı olmayan sadece helikopter faaliyeti ile veya yaya olarak gidilebilen bölgeye, mevsim koşullarına uygun tam teçhizatlı, (12) kişiden oluşan timimiz 22 Ekim 2018 tarihinde helikopter ile indirilmiştir. Pusu faaliyeti icra eden timimizin, ani gelişen olumsuz hava koşullarından etkilenmesi sebebiyle 26 Ekim 2018 tarihinde geri çekilmesi talimatı verilmiştir. Ancak, helikopterin defaten bölgeye ulaşmaya teşebbüs etmesine ve muhtelif tehlikeler atlatmasına rağmen, görüş mesafesinin kısıtlı olması, olumsuz hava koşulları ve sarp arazi yapısı nedeniyle, havadan tahliye gerçekleşememiştir. Aynı zamanda karadan yaya olarak da timimize ulaşılmaya çalışılmıştır. Terörist eylemi ve EYP (El Yapımı Patlayıcı) riskine rağmen karadan ulaşan takviye birliklerimizce tim personeline ilk müdahale yapılmış (2) kahraman evladımızın hipotermi tanısı ile güvenli bir bölgeye getirilmesi sağlanmış hava koşullarının kısmen düzelmesi ile yoğun bir çaba sonucunda helikopterin bölgeye ulaşımı sağlanmış ve timimizin Tunceli Devlet Hastanesine sevki gerçekleşmiştir. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef (2) kahraman evladımız şehit olmuş, (10) kahraman evladımız muayenelerine müteakip taburcu edilmişlerdir.

Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve Aziz Milletimize sabır ve başsağlığı dileriz.

Olayla ilgili olarak Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca adli; Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı’nca da idari soruşturma başlatılmıştır.

Teröristle Mücadele Harekatımız, aynı hedef doğrultusunda, azim ve kararlılıkla sürdürülecektir.

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YORUMLAR 86
  • Misafir 4 saat önce
    Allahım ailelerine sabır versin yazık çok yazık
  • Misafir 10 saat önce
    allah rahmet eylesin
  • Misafir 11 saat önce
    en basiti bir uyku tulumu olsa o bile yeterdi iki paralık şey
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