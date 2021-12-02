34 yıllık emek! Orman adam! 0:00 / 0:00

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Türkiye'yi yemyeşil ormanlarla kaplamak için kendisine adayan binlerce orman emekçisinden biri olan ve yıllarını bu işe veren emekli Orman Mühendisi Necati Cengiz'in sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı, büyük beğeni topladı.

34 YIL ÖNCE ÇORAK BİR ARAZİYDİ

Isparta'nın Uluborlu ilçesinde 34 yıl önce çekilen çorak bir araziden ibaret olan fotoğraf ile bugün, farklı türlerdeki ağaçlarla ormana dönüşen arazi; verilen emeğin ve dökülen alın terinin adeta objektife yansımasıydı.

ÇOK CİDDİ BİR EMEK VERDİLER

Yapılan paylaşımda ise şu cümleler yer aldı: "Emekli Orman Mühendisi Necati Cengiz, üzerinde tek ağaç dahi olmayan sahayı yeşertmek için ekibiyle ciddi emek verdi.

ORMANIN ÖNÜNDE GURUR POZU

Ağaçlandırmanın ilk günlerine ait bu fotoğrafı ise tam 34 yıl sakladı ve o sahanın önünde bu pozu verdi! Görevini aşkla yapanlar iyi ki varlar."