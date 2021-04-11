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AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den protokol düzenine yönelik açıklama: Uyuyamıyorum!

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptıkları görüşmesi sırasında yaşanan protokol düzenine ilişkin konuştu. Yaşananlar için üzgün olduğunu belirten Michel, "Sayın von der Leyen'e ve tüm kadınlara pişmanlığımı dile getirdim. O zamandan beri geceleri uyuyamıyorum, kafamda o anı onlarca kez yeniden düşündüm. Sorumluluğun bana ait kısmını kabul ediyorum." dedi

SON DAKİKA: AB Konseyi Başkanı Charles Michel'den protokol düzenine yönelik açıklama: Uyuyamıyorum! - Haberler
Michel'den protokol düzenine yönelik açıklama!
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HABERTURK.COM

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptıkları görüşme sırasında uygulanan protokol düzenine ilişkin konuştu.

İtalyan Il Sole 24 Ore gazetesine konuşan AB Konseyi Başkanı Michel, "Olanlar için çok üzgünüm. Sayın von der Leyen'e ve tüm kadınlara pişmanlığımı dile getirdim. O zamandan beri geceleri uyuyamıyorum, kafamda o anı onlarca kez yeniden düşündüm. Sorumluluğun bana ait kısmını kabul ediyorum. Gelecekte bu tür durumlardan kaçınmamız gerekecek." dedi.

"BABACAN BİR TAVIR SERGİLEMEK İSTEMEDİM"

Michel, 'Neden Ursula von der Leyen'in yanına oturmadınız?' sorusuna ise şöyle cevap verdi: "Hangi tutuma sahip olacağıma karar vermek için birkaç saniyem vardı. Herhangi bir tepkinin ziyaretimizi hazırlayan uzun diplomatik çalışma konusunda şüphe uyandıracağını düşündüm. Dahası, Sayın von der Leyen'e karşı herhangi bir babacan tavır sergilemek istemedim. Bunu söyledikten sonra, karşıt görüşlere saygı duyuyorum ve bana yöneltilen eleştirileri anlıyorum.

"GÖRÜŞMENİN ÖZÜNE GÖLGE DÜŞÜRDÜ"

Protokol tartışmalarının Türkiye ziyaretinin önemini gölgelemesinden üzüntü duyduğunu belirten Michel, " Maalesef bu olay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin özüne gölge düşürdü. Ziyaretin amacı yeniden bir "pozitif diyalog" tesis kurmaktı. Umarım bir süre sonra bu görüşmenin içeriğine dönebiliriz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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