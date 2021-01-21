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Son dakika... ABD Başkanı Biden ilk kararnamelerini yayımladı!

ABD Başkanı Biden, Trump yönetiminin geri çekildiği Paris İklim Anlaşması ve DSÖ'ye yeniden katılmaya yönelik başkanlık kararnamelerini imzaladı. Biden, görevindeki ilk gününde Donald Trump'ın politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye imza attı

Son dakika... ABD Başkanı Biden ilk kararnamelerini yayımladı!
HABERTURK.COM / AA

ABD Başkanı Biden, Trump yönetiminin geri çekildiği Paris İklim Anlaşması ve DSÖ'ye yeniden katılmaya yönelik başkanlık kararnamelerini imzaladı.

Ayrıca Biden, federal binalarda Kovid-19 nedeniyle maske takılmasını zorunlu kılan bir kararname imzalamasının yanı sıra, Trump yönetiminin bazı Müslüman ülkelere uyguladığı seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasına yönelik kararnameyi imzaladı.

Biden, göreve başlama törenlerinin bitmesinin ardından vardığı Beyaz Saray'da Oval Ofis'e girerek Trump döneminde sıkça tartışılan politikaları geri çevirmeye yönelik ilk kararnamelerini imzaladı.

ABD Başkanı Biden, ilk olarak, federal bina ve yerleşkelerde Kovid-19 nedeniyle maske takılmasını zorunlu kılan bir karara imza attı.

ULUSLARARASI ANLAŞMALARA DÖNÜŞ

İklim değişikliğiyle mücadeleyi öncelikleri arasına alan Biden, küresel ısınmayı inkar eden Trump'ın çekildiği Paris İklim Anlaşması'na yeniden dahil olmaya yönelik başkanlık kararnamesini imzaladı.

Ayrıca Biden, Trump'ın Kovid-19 salgınından sonra ayrıldığı Dünya Sağlık Örgütüne geri dönülmesine yönelik de bir kararnameyi imzaladı.

TRUMP'IN İLK İCRAATLARINDAN BİRİNİ İPTAL ETTİ

AA'nın haberine göre; Biden, Donald Trump'ın göreve başladıktan yaklaşık 1 hafta sonra imzaladığı kararname ile başlattığı bazı Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağını da kaldırdı.

Ayrıca Biden, Trump döneminin en tartışmalı kararlarından biri olan Meksika sınırına örülen duvara sağlanan fonların kesilmesine yönelik de bir kararname imzaladı.

PETROL BORU HATTI PROJESİNİN İPTALİNE YÖNELİK KARARNAME

Biden, Obama'nın 7 yıl değerlendirdikten sonra çevresel nedenlerle Kasım 2015'te reddettiği ancak Donald Trump'ın onayladığı Keystone XL petrol boru hattı projesinin iptaline yönelik kararnameye de imza attı.

Kanada petrolünü, ABD'nin Meksika Körfezi'ndeki rafinerilerine taşıyacak 2 bin 735 kilometrelik petrol boru hattı projesinin günde yaklaşık 800 bin varil petrol aktarımı yapacağı öngörülüyordu.

Biden, Beyaz Saray'daki ilk gününde toplamda 17 ayrı kararnameye imza atmış oldu.

Biden, Oval Ofis’te gazetecilere yaptığı açıklamada, Donald Trump’ın kendisine "çok cömert" bir mektup bıraktığını ancak mektubun içeriğini paylaşmayacağını kaydetti.

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