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Son dakika... ABD'de bara saldırı: Çok sayıda yaralı var!

Son dakika... ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çok sayıda kişi yaralandı.

08.11.2018 - 12:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Thousand Oaks bölgesinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Polis yetkilileri, biri polis olmak üzere onlarca kişinin yaralandığını belirtti. 

Kaliforniya eyaletinin Thousand Oaks ilçesinde Borderline Bar & Grill adlı bara silahlı saldırı düzenledi. Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, saldırıda onlarca kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırı anında bardaki müşterilerin masaların altına gizlendiği, korkulu anlar yaşandığı öğrenildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, bir saldırganın etkisiz hale getirildiği belirtildi. Saldırının kaç kişi tarafından gerçekleştirildiğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 

Saldırıda en az 30 el ateş edildiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Güvenlik güçleri ve acil durum görevlilerinin olay yerine gittiği, halktan bölgeden uzak durmalarının istendiği kaydedildi.

Olay yerine ambulansların ve polis ekiplerinin sevk edildiği belirtildi. Operasyonunun devam ettiği öğrenildi.

Görgü tanıkları saldırganın tabanca ve yarı otomatik silahlarla içeri girerek ateş açtığını söylerken daha sonra dışarıda da silah sesleri duyduğunu söyledi. Saldırganın durumu hakkındaysa henüz resmi bir açıklama yapılmazken güvenlik güçlerinin davranışlarından gözlemlendiği kadarıyla saldırganın yakalandığı var sayılıyor.

 

 

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