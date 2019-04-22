ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Sri Lanka'da terör tehlikesinin devam ettiği ve yeni saldırı olasılığı bulunduğu belirtilirken, seyahat uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Sri Lanka'ya gitmeyi planlayan vatandaşlar uyarılırken, teröristlerin turistik mekanları, alışveriş merkezlerini, seyahat noktalarını, otelleri, havaalanlarını hedef alabilecekleri uyarısında bulunuldu.

Sri Lanka’da dün sabah saatlerinde Kochchikade'de St. Anthony's, Katana'da St. Sebastian ve Batticaloa'da bir kilise ile başkent Kolombo'da beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyösü Dehiwala'da hayvanat bahçesi yakınında, yine Kolombo'nun Dematogoda banliyösünde patlamalar meydana gelmişti.