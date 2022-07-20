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Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'e çıkıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Abdülhamid Han sondaj gemisinin gelecek ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlamasının planlandığını duyurdu

Son dakika: Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'e
Abdülhamid Han sondaj gemisi Akdeniz'e çıkıyor
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HABERTURK.COM / AA

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 48'inci yıldönümü törenlerine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Türkiye´nin her türlü tahrik ve usulsüz girişimlere karşı Doğu Akdeniz´de hakkını savunacağını vurguladı.

Oktay, "Bir taraftan sondaj gemisi filomuzu da güçlendiriyoruz. 7'nci nesil Abdülhamid Han sondaj gemimiz, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle mavi sularda etkin araştırma yürütülmesinde önemli role sahip. Yeni sondaj gemimizin önümüzdeki ay Akdeniz'de faaliyetlerine başlaması planlanmaktadır. Her türlü tahrik ve usulsüz girişimler karşısında, Doğu Akdeniz´de hakkımız olanı kararlı bir şekilde savunuyoruz. Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin hak ve hukukunu da kendimizden ayrı tutmuyoruz. Akdeniz'de, Ege'de olmayacak hayallerle mehtaba çıkanlar bu gerçekleri iyi bilsin. Akdeniz'deki hidrokarbon kaynakları Rumun oyuncağı değildir" dedi.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han'da çalışmalar Mersin'in Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'nda bir süredir devam ediyor.

Yedinci nesil olmasının yanı sıra 238 metre uzunluğu, 42 metre genişliği ve çift güvenlik sistemiyle öne çıkan sondaj gemisi Abdülhamid Han, filosunun teknik açıdan hem en donanımlısı hem de en uzunu olarak “Mavi Vatan”daki hidrokarbon arama çalışmalarına önemli bir güç katması bekleniyor.

12.200 METREYE KADAR SONDAJ

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip 200 mürettebat kapasiteli geminin 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneği olduğu biliniyor.

Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşmasının akabinde çalışmalara başlanan geminin yakın zamanda göreve başlamasının planlandığı öğrenildi.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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