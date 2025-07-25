Abdurrahman Tutdere’nin ev hapsi kaldırıldı
Görevden uzaklaştırılan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin ev hapsi kaldırıldı.
Belediye başkanlarına rüşvet vererek ihale süreçlerini organize ettiği iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Adıyaman Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Abdurrahman Tutdere'nin 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol kontrol tedbiri kaldırıldı.
Habertürk muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre; Tutdere’nin avukatının adli kontrolün kaldırılması için Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurması üzerine savcı, mevcut delil durumunu dikkate alarak yurt dışı çıkış yasağının yeterli olacağı şeklinde mütalaa verdi.
İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi de hürriyeti bağlayıcı nitelikte olan ev hapsi şeklindeki adli kontrol kararının kaldırılmasına, yurt dışına çıkış şeklindeki adli kontrol kararının ise devamına karar verdi.