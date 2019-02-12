Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy, NTV'de katıldığı programda gündeme dair açıklamalar yaptı.

Perşembe günü Ali Koç'un da katılımıyla düzenlenecek basın toplantısına değinen Özsoy, "Başkanımızın söylediği bir şey var: 'İyilik kazanacak.' Taraftarlarımız artık gittiği yerde saygı görüyor. Bağırmadan da kavga etmeden de mücadele edilebilir. Masaya yumruğu vurmamamız yumuşak olduğumuzu göstermez. Perşembe günü yapılacak toplantı daha belgeli olacak. Nelerin kasıtlı yapıldığını göstereceğimiz bir toplantı olacak. Hakem hatalarının kasıtlı olduğunu düşünüyoruz. İki konuda çok eleştiriliyoruz. Birinde masaya yumruğu vurmamamız, diğeri de fazlasıyla öz eleştiri yapıyoruz. Bizim kredimiz artık artarak devam ediyor. Ali Başkan, taraftarlar ile fotoğraf çekildiği için stattan çıkamıyor" dedi.

"DÜDÜK ASTIRANLARIN ALEYHİNE DÜDÜK ÇALINMADI"

Hakemlerin hata yaptığını dile getiren Özsoy, "Hakem hatalarını bu zamana kadar kötü olduğumuz için, 'bahane buldular' diyeceklerini düşündüğümüz için sineye çektik. Teknoloji diyorsunuz ama nasıl kullandığınıza bağlı. Bomba da yapabilirsiniz ilaç da... Düdük astırmak falan Fenerbahçe'nin hedefi olamaz. Fenerbahçe'nin hedefi o düdüğü teslim edenler ve onları oraya getirenlerdir. Kulüpler Birliği açıklamasının ne kadar doğru olduğunu gördük. Düdük astıranların sonrasında aleyhine düdük çalınmadı. Düdüğü astıracaksın, içerideki adamına iş yaptıracaksın ve hata görmeyeceksin" ifadelerini kullandı.

"İLK YARIDAKİ HATALARI, HAKEM HATASI OLARAK ALGILADIK"

İlk yarıda hakem hatalarının yapıldığını ancak o noktada özeleştiride bulunduklarını söyleyen Özsoy "İlk yarıda yapılan maçlarda yapılan hataları hakem hatası olarak algıladık. Ama Bursaspor maçıyla başlayan bir süreç var. Kayserispor maçı, malumun ilanı oldu. Bir şey yapmak isterseniz öncelikle ortamı hazırlarsınız. Çıkmaza doğru gittiğimizi görüyoruz. Bursaspor maçında yaşananlar bir facia. Dışarıdan öğrendiklerimiz de kabul edilebilir değil ama duyum diye söylemiyorum. Cüneyt Arkın'ın filmlerindeki gibi 'yeminimi bozdum' diye piyasaya çıkmayacağız. Yeni Malatyaspor maçı... Tolgay'ın herhalde ikinci sarı kartı otobüste verilmiştir" yorumunu yaptı.

MHK VE TFF'YE YÖNELİK

"NAMOĞLU ZATEN GİDİCİ, BİZE MAL ETMESİNLER. BİZİM DERDİMİZ TFF"

"MHK'nın gitmesi bizim için çözüm değildir. Yusuf Namoğlu da gidici gibi görünüyor, bunu bize mal etmesinler. Yerine getirmeye çalıştıkları insanı da ısıtmaya başlamışlar, Kuddusi Müftüoğlu'nun adı geçiyor. Kulüpler Birliği geçmişte olmadığı kadar birlik şu anda. Herkesin şikayet ettiği konu TFF'nin ve MHK'nin yetersiz olması. Hatayı nasıl yapmam, nasıl önüne geçerimi düşünmüyorlar. Bizim derdimiz TFF"

ALİ DÜRÜST'E TAŞ: "BİZ DEMİYORUZ Kİ TRANSFER GÖRÜŞMESİNE GİRİN!"

"Kimle konuşursak herkes 'Yıldırım Demirören TFF'ye bakmıyor, başkası bakıyor' diyor. O zaman TFF'ye bakan birisi gelsin. Demirören, TFF'ye bakıyorsa ve biz bunu yanlış biliyorsak o zaman durum daha da vahim. Biz yapının ve sistemin değişmesini istiyoruz. 'Federasyonda Fenerbahçeliler yok mu?' diye kızıyorlar bize. Var. Servet Yardımcı ve Nihat Abi var. Ama onlar da bizim gibi doğru yaparak yanlış yapıyorlar. Biz onlara demiyoruz ki transfer görüşmesine girin! Biz Fenerbahçe'yi TFF'deki Cengiz Zülfikaroğlu'na, Şeref Yalçın'a yedirmeyiz. Bu kadar netiz, duruşumuz bu."



"ANADOLU'DAN BİR DAHA ŞAMPİYON ÇIKMAZ"

"Hakemler her şeyi gösteriyor. Siz adamın gözünün içine bakarsanız küfür ettiğini görürsünüz. İki tane küfür edeni de bakmazsanız görmezsiniz. Bunlar bizi ürkütüyor. Şimdi de Victor Moses ısıtılıyor. 2-3 maça ceza sınırına gelir o da! Seversiniz, sevmezsiniz ama eski hakemler var (Ahmet Çakar, Erman Toroğlu), üslubunu seversiniz, sevmezsiniz ama bu isimler, hakemlik dönemlerinde çiğ yemedikleri için karınları ağırmıyor. O isimler göreve gelsin demiyoruz ama bizim şu anda istediğimiz de budur. Bu çalınan düdükler öyle sıradan düdükler değil. Bu böyle gitmez. İnanın Anadolu'dan bir daha şampiyon çıkmaz."