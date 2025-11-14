İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddianamesinde dikkat çeken detaylardan biri de Adnan Oktar'ın da tutuklanana kadar yaşadığı Vaniköy’deki lüks villadaki rüşvet iddiası oldu. Etkin pişmanlıktan yararlanan şüpheli Cüneyt Yakut ifadesinde, Adnan Oktar’ın villasını satın alan Rus Borıs Borisenko’nun ortak bir tanıdıkları aracıyla kendisiyle iletişime geçtiğini söyledi. İddiaya göre Rus oligark tadilat yapabilmek için izinler konusunda yardım istiyordu.

“700 BİN DOLARA ANLAŞTIK”

Cüneyt Yakut Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu’ndan yardım alamayınca Yakup Öner’e gittiğini söyleyerek, “Yetkili olduğunu bildiğim Yakup Öner ile buluştum. Villa tadilatından bahsettiğimde ‘Bakalım bir görüşelim’ dedi. 1 hafta 10 gün sonra yardımcı olabileceklerini söyleyerek, karşılığında 1 milyon dolar istedi. Çok olduğunu söyledim ve pazarlıkla 700 bin dolara taksitle ödeme konusunda anlaştık. Bana hiçbir şekilde kreş yapılması teklif edilmedi. Edilseydi kabul ederdik” ifadelerine iddianamede yer aldı.

“TAKSİT TAKSİT ÖDEME”

Cüneyt Yakut, bu görüşmeden sonra villanın basit onarım izninin verildiğini ileri sürdü. Ardından Yakup Öner’in yönlendirdiği 3 kişiye 150 bin dolarlık ilk taksiti 2024 başında Ayazağa’da bir mermer dükkanın önünde araç içerisinde verdiğini iddia etti. İddianameye göre yapılan HTS-BAZ çalışmalarında Cüneyt Yakut ve Yakup Öner’in 23 Ağustos-29 Eylül 2023 yılları arasında 9 kez ortak baz verdikleri tespit edildi. Cüneyt Yakut’un parayı teslim ettiği şahsın ise Süleyman Atik olduğu iddia edildi.