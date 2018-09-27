UEFA, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) Almanya'da düzenlenmesine karar verdi.

Türkiye ve Almanya'nın düzenlemek için aday olduğu EURO 2024'ün ev sahibi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlendi.

İki aday ülkenin temsilcilerinin gerçekleştirdiği sunumların ardından UEFA Yönetim Kurulu tarafından yapılan oylama sonucunda Almanya, EURO 2024'ün ev sahipliğini üstlenme hakkı kazandı. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, karar sonrasında kısa bir açıklama yaptı.

Almanya'nın 12'ye karşı 4 ile kazandığı oylama sonucunda konuşan Ceferin, "Prosedür şeffaftı. Oylama demokratik oldu. Her demokratik karar, haklı bir karardır. Söyleyebileceğim tek şey; fantastik bir EURO 2024 bekliyorum." dedi.

Türkiye'nin adaylığını değerlendiren Ceferin, Türkiye'nin insan hakları aksiyon planının eksik olduğunu iddia ederek "Değerlendirme raporu sonucunda Türkiye'de düzenlemenin bazı riskleri vardı, otel kapasitesi limitliydi. Birçok şehir için bazı endişeler vardı" ifadelerini kullandı.

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