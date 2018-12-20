Son Dakika Altın fiyatları! Güncel Altın fiyatları düşüşe geçti! 20 Aralık Gram altın, çeyrek altın ne kadar?

Altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. 20 Aralık Perşembe gününe yükşelişle başlayan altın fiyatları öğlen itibariyle tekrar aşağı yönlü seyretmeye başladı. Yatırımcılar, güncel altın fiyatlarının ne kadar olduğunu merak ediyor. Peki, 20 Aralık Güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, gram altın, çeyrek altın fiyatları...