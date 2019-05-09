Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Anayasa Mahkemesi katıldığı bir televizyon programında kullandığı “çocuklar ölmesin” ifadeleri nedeniyle terör örgütü propagandası yapmak suçundan mahkum edilen Öğretmen Ayşe Çelik hakkında ihlal kararı verdi.



Ayşe Çelik’e 5 bin 500 TL tazminat ödenmesi de kararlaştırıldı. Bu karar sonrası halen cezaevinde bulunan Çelik’in tahliye edilmesi bekleniyor.







