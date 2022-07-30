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Antalya'da sıcaklığa yüksek nem eklendi! Vatandaşlar bunaldı

Antalya'da sıcak hava etkili olurken, yüksek nem vatandaşları bunalttı. Hava sıcaklığı 31 derece ölçülürken, yüzde 74'e ulaşan nem oranıyla sıcaklıklar 36 dereceyi aştı

Son dakika haberi: Antalya'da sıcaklığa yüksek nem eklendi! Vatandaşlar bunaldı
Nem çok nem!
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HABERTURK.COM / DHA

Antalya'da nem oranı yüzde 74'e ulaştı. Kentte sıcaktan bunalanlar, sahilleri doldurdu.

Antalya'da, Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü, kent merkezinde sabaha karşı hava sıcaklığını 25 derece, deniz suyu sıcaklığını 30 derece ölçtü.

Öğle saatlerinden itibaren gölgede 31 dereceyi aşan sıcaklıkla birlikte, yüzde 74'e ulaşan nem, görüş mesafesini etkiledi.

Konyaaltı Sahili'nde de nemin etkisi hissedildi. Normal günlerde rahatlıkla görülebilen Beydağları, sahil bandı ve falezler nem bulutları içinde kayboldu.

Seyir terasında duranlar nem nedeniyle kenti izleyemedi. Serinlemek isteyen tatilciler ise sahillere akın etti.

Fotoğraf: DHA

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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