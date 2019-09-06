TOKİ'nin Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) ihalesi, son birkaç günün en tartışmalı konularından… Ankara Çukurambar’daki arazi ticaret ve konut alanı olarak ihaleye çıkarılmış, Mimarlar Odası Ankara Şubesi ihaleye itiraz edip arazinin satışının durdurulması için ‘yürütmeyi durdurma’ kararı çıkarmıştı.

Dün yapılması gereken ihale yapılmamış, TOKİ, ihalenin ‘yeterli katılım ve rekabet ortamı olmadığı için’ ertelendiğini duyurmuştu. Bugün araziyle ilgili flaş bir gelişme oldu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, Habertürk yazarı Esra Boğazlıyan’a son dakika gelişmesini anlattı…

Candan’ın verdiği bilgiye göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, arazi için plan değişikliğine gitti. Mimarlar Odası Ankara Şubesi, plan değişikliğini inceliyor ve yeni bir yargı süreci başlatmaya hazırlanıyor. Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘Bu arazide konut ve ticaret yapılamaz, mücadelemiz sürecek’ dedi…