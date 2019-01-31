Son dakika haberi... Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere yüzde 37.8 zam yapıldı. Tek yön geçiş ücretleri otomobiller için 32.10 TL, minibüsler için 48.10 TL oldu. Avrasya Tüneli’nden geçiş ücreti otomobiller için 23.30 TL, minibüsler için ise 34.90 TL’ydi.

2018 YILINDA 17.5 MİLYON ARAÇ GEÇTİ



Asya ve Avrupa yakasını denizaltından karayolu ile birbirine bağlayan Avrasya Tüneli'nden 2018 yılı içinde 17.5 milyon araç geçti. 2017 yılına kıyasla tünelden geçen araç sayısının yüzde 14 arttığı açıklandı.



