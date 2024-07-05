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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme | Son dakika haberleri

        Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme

        Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı gizli tanık Serdar Sertçelik ile ilgili soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Buna göre 6'sı emniyet mensubu 11 kişi hakkında düzenlenen iddianame, Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 15:36 Güncelleme: 05.07.2024 - 15:36
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        Kaplan soruşturmasında yeni gelişme
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        Ayhan Bora Kaplan suç örgütüyle bağlantılı "gizli tanık" soruşturması kapsamında 6'sı emniyet mensubu 11 kişi hakkında düzenlenen iddianame, Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        AA'da yer alan habere göre Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski Şube Komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca ve Metehan İlkyaz ile Nurullah Özgür Kopuk, Ramazan Kubat, Adem Kaçan, Mustafa Çotuk ve Erdoğan Sertçelik hakkında iddianame düzenlenerek Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesine gönderilmişti.

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        Mahkeme, 11 sanık hakkındaki iddianamenin kabulüne karar vererek ilk duruşma tarihini 18 Temmuz olarak belirledi.

        İDDİANAMEDEN

        İddianamede, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in sosyal medya hesabından paylaştığı ses kayıtlarında Öner, Çelik, Demircan ve Gültekin hakkında çeşitli iddialarda bulunduğu, bunun üzerine resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

        Çelik, Öner, Demircan, İlkyaz, Karaca ve Gültekin'in, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturmada adli kolluk olarak görev aldıkları aktarılan iddianamede, dosya şüphelilerinden Sedar Sertçelik'i bu nedenle tanıdıkları belirtildi.

        İddianamede, bu sanıkların, "Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması aşamasında hakkında gizli tanıklık kararı dahi alınmadan önce tüm soruşturma süreci boyunca görev ve yetkileri olmadığı halde koruyucu tavır takındıkları" kaydedildi.

        Sertçelik'in, soruşturma kapsamında 24 Kasım 2023'te ikinci kez gözaltına alınması kararı üzerine tutuklanacağını düşünmesi sebebiyle "hakkındaki soruşturmayı ve yargılamayı sonuçsuz bırakmak" amacıyla yurt dışına çıkma planı yaptığı anlatılan iddianamede, emniyet mensubu sanıkların, "Gözaltı kararının uygulanmasını önlemek amacıyla 20 Kasım 2023'te ateşli silahla yaralanan Serdar Sertçelik'in bu yaralanması sebebiyle gözaltına alınamayacağına dair ilgili hekimi yönlendirdikleri ve usule uygun olmayan bir doktor raporu temin ettikleri belirlenmiştir." denildi.

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        Rapor sayesinde Sertçelik'in gözaltına alınması kararının yerine getirilmediği anlatılan iddianamede, 27 Kasım 2023'te bu kez gözaltına alınmaksızın mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı sonrasında hakkındaki "konutu terk etmeme adli kontrol kararı" olmasına rağmen bunu ihlal ederek kaçtığı bildirildi.

        "Sertçelik'in, yurt dışına gideceğini doğrudan şüpheliler Ufuk Gültekin ile Gökhan Karaca'ya beyan ettiği" aktarılan iddianamede, "Dolayısıyla bu durumdan sıralı amirler olan şüpheliler Şevket Demircan, Kerem Gökay Öner ve Murat Çelik ile aynı büroda görevli olup Serdar Sertçelik'in Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında konutunda bulunup bulunmadığı hususunda kontrolünden sorumlu olan komiser rütbesindeki şüpheli Metehan İlkyaz'ın da haberdar olduğu" kaydedildi.

        Sanıklar Öner ile Demircan'ın 29 Kasım 2023'teki tespit edilen yazışmalarına göre Sertçelik'in Ankara'dan ayrılarak İstanbul'a gittiği yönünde mesajlaştıkları belirtilen iddianamede, şu ifadeler yer aldı:

        "Serdar Sertçelik'in bulunamadığına dair tutanak tutularak adli makamları yanıltma ve Serdar Sertçelik'i koruyup kayırma amacıyla bu yönde birlikte karar aldıkları, Sertçelik'in kolluk tespitlerine göre 4 Aralık 2023'te yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmasının akabinde şüpheliler Murat Çelik, Kerem Gökay Öner, Şevket Demircan, Metehan İlkyaz, Gökhan Karaca ve Ufuk Gültekin'in, görev ve yetkileri olmadığı halde usulsüz şekilde Serdar Sertçelik ile irtibat kurmaya devam ettikleri, birden fazla kez telefonla görüşüp kayda aldıkları anlaşılmıştır."

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        "NASIL İFADE VERECEĞİ YÖNÜNDE YÖNLENDİRDİLER"

        İddianamede, sanıkların, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam eden Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında Sertçelik'i nasıl ifade vermesi gerektiği yönünde yönlendirdikleri bildirildi.

        İddianamede, "Serdar Sertçelik'in de kendisine yapılan bu yönlendirmeleri kabul ettiğine dair görüşme içerikleri çözümlerine göre beyanlarının mevcut olduğu, bu hususta aynı birimde ve aynı soruşturma kapsamında adli kolluk olarak görev alan şüpheliler Murat Çelik, Kerem Gökay Öner, Şevket Demircan, Metehan İlkyaz, Gökhan Karaca ve Ufuk Gültekin ile şüpheli Nurullah Özgür Kopuk'un iştirak halinde hareket ettikleri anlaşılmıştır." tespiti yer aldı.

        "GİZLİ TUTULMASI GEREKEN SORUŞTURMA BİLGİLERİNİ VERDİLER"

        İddianamede, sanıkların, soruşturma kapsamında gizli tutulması gereken adli talimat ve kararlar hakkında bilgi vererek, soruşturmanın selametini tehlikeye düşürdükleri ifade edildi.

        Şevket Demircan'ın talimatı üzerine Kerem Gökay Öner ile Murat Çelik'in bilgisi dahilinde teknik araçlarla izleme adına "koruma tedbir kararı" olmamasına rağmen Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü teknik bürosundaki bir ses kayıt cihazının da hukuka aykırı şekilde dışarı çıkararak kullanıldığı anlatılan iddianamede, "Görevleri gereği vakıf oldukları başka adli olaylarla ilgili olarak verilen bir takım talimat ve kararları açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen bir kişiyle de paylaştıklarının belirlenmiştir." tespitine yer verildi.

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        İddianamede, bu sanıkların, "adli görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması", "tanığı etkilemeye teşebbüs" ve "suçluyu kayırma" suçlarını işlediği belirtildi.

        Sanıklar Adem Kaçan, Mustafa Çotuk, Ramazan Kubat ve Erdoğan Sertçelik'in ise Serdar Sertçelik hakkında konutu terk etmeme adli kontrol kararı bulunduğunu bilmelerine rağmen iştirak halinde kaçmasına yardım ettikleri kaydedildi.

        İSTENEN CEZALAR

        Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Öner hakkında, "görevi kötüye kullanma", "göreve ilişkin sırrın açıklanması" ve "suçluyu kayırma" suçlarından 2 yıldan 11 yıla, emniyet mensubu diğer sanıklar Çelik, Demircan, Gültekin, İlkyaz ve Karaca'ya ise aynı suçların yanı sıra "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 4'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası verilmesi talep ediliyor.

        Diğer sanıklardan Kopuk'a, "tanığı etkilemeye teşebbüs" suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede; Kaçan, Çotuk, Kubat ve Serdar Sertçelik'in babası Erdoğan Sertçelik'in ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapse mahkum edilmesi talep ediliyor.

        Başsavcılıkça, Türk Ceza Kanunu'nun "Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar" başlığı altındaki 316. maddesinde düzenlenen "suç için anlaşma" suçundan yürütülen soruşturmanın ise daha önce ayrılarak başka bir soruşturma numarası altında yürütülmesi kararlaştırılmıştı.

        Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasının sanığı olan ve kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanan Serdar Sertçelik hakkındaki soruşturma da savunmasının alınamaması nedeniyle ayrılmıştı.

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        #son dakika
        #Serdar Sertçelik
        #Ayhan Bora Kaplan
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