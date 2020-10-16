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Azerbaycan'da son durum! 50 yerleşim oldu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan ordusunun 6 köyü daha Ermenistan'ın işgalinden kurtardığını açıkladı. Böylelikle 27 Eylül'den bu yana Azerbaycan'ın ele geçirdiği yerleşim sayısı 50'ye ulaştı. Ermeni askerlerinin cephe hattındaki bazı noktalardan çekildiği ve yakıt sıkıntısı çektiği bildirildi

Son dakika Azerbaycan Ermenistan! Azerbaycan'da son durum! 50 yerleşim oldu! - Haberler
Azerbaycan'da son durum! 50 yerleşim oldu!
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DHA

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesindeki köyleri vurmasının ardından 27 Eylül'de Azerbaycan ordusu tarafından başlatılan harekat devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Twitter hesabından, "Kahraman Azerbaycan ordusu Fuzuli ilinin Arış, Cebrail ilinin Doşulu, Hocavend ilinin Edişe, Düdükçü, Edilli, Çiraguz köylerini işgalden kurtardı. Yaşasın Azerbaycan ordusu. Karabağ, Azerbaycan'dır" paylaşımında bulundu. Böylelikle işgalden kurtarılan yerleşim birimi sayısı 50'ye yükseldi.

"ERMENİ ORDUSU BAZI ALANLARDA ÇEKİLDİ"

DHA'da yer alan habere göre Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan´ın, Azerbaycan ordusu karşısında cephenin bazı yerlerinde geri çekildiğini açıkladı. Bakanlık, Ağdere ile Ağdam ve Fizuli, Hadrut, Cebrail bölgelerinde çatışmaların devam ettiğini ifade etti. Açıklamada, Ermenistan´ın gece boyunca saldırmaya devam ettiği ve Azerbaycan Ordusu'nun karşılık vermesi üzerine bazı yerlerde Ermenilerin geri çekilmek zorunda kaldığı belirtildi.

ERMENİ ASKERİ KAYIPLARININ BİLANÇOSU

Azerbaycan Ordusu'nun Ermeni askeri birliklerinin saldırılarına verdiği karşılık sonucunda iki T-72 tankı, bir Tor-M2KM karadan havaya füze (SAM),dört BM-21 Grad MLRS, bir D-20, bir D-30 ve iki D-1 top obüsünün yanı sıra düşmanın birkaç İHA ve askeri aracı imha edildi.

ERMENİLER YAKIT SIKINTISI ÇEKİYOR

Cepheden gelen bilgilere göre işgal altındaki topraklarda geçici olarak bulunan Ermenistan silahlı kuvvetleri ve teçhizatı ciddi şekilde tahrip edildi ve hasar gördü. Savunma Bakanlığı, Ermeni askeri birliklerinin askeri teçhizat ve yakıt sıkıntısı yaşadığını ifade edildi.

43 SİVİL CAN VERDİ, 218 YARALI

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 15 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını açıkladı.Buna göre, söz konusu dönemde 43 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 218'i ise yaralandı.Ermenistan'ın saldırılarında 1592 ev, 79 apartman, 290 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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