Cumhurbaşkanı Aliyev açıkladı! 25 yerleşim daha alındı! 0:00 / 0:00

AA

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Zengilan kent merkezi ve 6 köyü ile Fuzuli, Cebrail ve Hocavend'e bağlı 18 köyün, Azerbaycan Ordusu tarafından işgalden kurtarıldığını açıkladı.

FUZULİ'NİN KÖYLERİ ELE GEÇİRİLİYOR

Aliyev, ulusa sesleniş konuşması yaparak, Fuzuli ilinin Dörtçınar, Kürtler, Yukarı Abdurrahmanlı, Kargapazar, Aşağı Veyselli ve Yukarı Aybasanlı; Cebrail ilinin Sarafşa, Hasankaydı, Fuganlı, İmambağı, Taşveyselli, Aktepe ve Yar Ehmedli; Hocavend ilinin Ağcakend, Mülküdere, Taşbaşı, Güneşli ve Veng köylerinin işgalden kurtarıldığını duyurdu.

ZENGİLAN KENT MERKEZİ ALINDI

Aliyev, Hocavend'in Veng köyünün ismini Çınarlı olarak değiştirdiğini kaydetti. Azerbaycan ordusunun Zengilan ilinin topraklarını da kurtarmaya başladığını bildiren Aliyev, kent merkezi ile Havalı, Zerneli, Memmedbeyli, Hekeri, Şerifan ve Muganlı köylerinin artık Azerbaycan'ın kontrolünde olduğunu bildirdi.

Açıklanan son verilere göre, Azerbaycan, 27 Eylül'den bu yana süren operasyonda 103 yerleşim birimini ele geçirdi.

AZERBAYCAN'IN OPERASYONLARI SÜRÜYOR

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonların sürdüğü bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca Ağdere, Ağdam, Fuzuli, Hadrut, Cebrail, Gubadlı ve Zengilan yönlerinde direnmeye çalışan Ermenistan güçlerine karşı operasyonların değişen yoğunlukta devam ettiği belirtildi.

KARABAĞ'DAN EZAN SESİ YÜKSELDİ



Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonlar sürerken, Dağlık Karabağ bölgesinde kurtarılan yerleşim birimlerinde ezan sesleri yeniden duyulmaya başladı. Azerbaycan askeri tarafından kameraya çekilen görüntülerde duygusal anlar yaşandı.

Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, havadan ve karadan Dağlık Karabağ'daki Ermeni güçlerini vuruyor.

4 GRAD FÜZE SİSTEMİ İMHA EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre Ermenistan güçlerinin Azerbaycan ordusunun savunma hattına top ve havanlarla ateş açtığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ermenistan güçlerine ait 2 adet T-72 tank, 4 adet Grad füze sistemi, 1 adet D-30 obüsü ve 5 aracı imha ettiği bildirildi.

Azerbaycan haritası

ÇOK SAYIDA ERMENİ ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Açıklamada, operasyonlarda çok sayıda Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildiği, cephede durumun Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu kaydedildi.

Ermeni güçlerine ait komuta kontrol merkezleri, dün Türk SİHA'ları tarafından yine yerle bir edildi.

ERMENİSTAN 61 SİVİLİ KATLETTİ

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 19 Ekim'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarını da açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 61 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 282 sivil yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında 1846 ev, 90 apartman, 341 kamu binası kullanılamaz hale geldi.