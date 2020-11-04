Ermeni güçler bunu da yaptı!

AA

Azerbaycan Ulusal Mayın Temizleme Ajansı'ndan (ANAMA) yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunca, Terter ilinin Sehlebad köyüne uluslararası antlaşmalarla yasaklanmış beyaz fosforlu top mermisi atıldığı bildirildi. Düştüğü yerde patlamayan mermi, taşınması mümkün olmadığı için ANAMA uzmanlarınca patlatılarak etkisiz hale getirildi. Ermeni güçler, uluslararası anlaşmaları ve hukuku bir kez daha hiçe saydı.

ERMENİ GÜÇLER AĞIR KAYIPLAR VERDİ

AA'da yer alan habere göre Azerbaycan ordusunun, cephenin farklı istikametlerinde gece boyunca Azerbaycan askerlerine ve yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan güçlerine kayıplar verdiği bildirildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çatışmaların, ağırlıklı olarak cephenin Ağdere, Hocavend, Zengilan ve Gubadlı yönlerinde devam ettiği belirtildi.

Azerbayan haritası. (Güncel)

GRAD VE KUB FÜZE SİSTEMLERİ VURULDU

Son 24 saatte cephenin farklı bölümlerinde Ermenistan ordusuna ait 4 "Grad" füze sistemi, 1 KUB uçaksavar sistemi, 9 farklı tipte top, 2 mühimmat dolu kamyonun imha edildiği, çok sayıda askeri personelin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

BAZI MEVZİLERDEN GERİ ÇEKİLDİLER

Ermenistan güçlerinin cephenin bazı bölgelerinde personel ve askeri teçhizat kaybederek geri çekilmek zorunda kaldığı ifade edildi. Cephenin, Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğu vurgulandı.

201 YERLEŞİM ELE GEÇİRİLDİ

27 Eylül'den bu yana süren harekatta, Azerbaycan ordusu 4'ü kent merkezi olmak üzere 201 yerleşim merkezini işgalci Ermenistan'dan geri almıştı.