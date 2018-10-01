SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Aziz Kocaoğlu
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > Son Dakika: Aziz Kocaoğlu yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı! Aziz Kocaoğlu kimdir?

Son dakika: Aziz Kocaoğlu yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı!

Son dakika... CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu noktayı 2014 seçimlerinde koymayı planlamıştım" dedi

01.10.2018 - 11:56 | Güncelleme:

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. 

Basın toplantısı düzenleyen Kocaoğlu, "14,5 yıldır çok yoğun bir tempo içerisindeydim. Samimiyetle, her defasında elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum" dedi. 

Kocaoğlu toplantıda şunları söyledi: 

"Değişimde ısrarcıyım. Kişilerle problemim yok, sorun yönetim biçimi ve ilkelerdir. Yaşamım boyunca kimsenin adamı olmadım. Ne düşünüyorsam onu söyledim. Ne yaptıysam arkasında durdum. Önce devletim, sonra partim için çalıştım. Çıkar peşinde koşmayan, atadan CHP’liyim. Partimin menfaatlerini her türlü kişisel çıkarın üzerinde tutarım.

14,5 yıldır çok yoğun bir tempo içerisindeydim. Samimiyetle, her defasında elimden gelenin daha fazlasını yapmaya çalıştım. Aday olmama kararımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu noktayı 2014 seçimlerinde koymayı planlamıştım. Bugün için en büyük arzum 15 yılın sonunda CHP’li bir başka arkadaşa görevimi devretmektir."

AZİZ KOCAOĞLU KİMDİR?

Aziz Kocaoğlu, 12 Eylül 1948 tarihinde Tokat'ın Erbaa ilçesinde dünyaya geldi. Eğitim hayatını İstanbul ve Malatya'da tamamladıktan sonra Ege Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden mezun olmuştur ve 1974'te İstanbul Üniversitesi İşletme dalında yüksek lisans yaptı.

1975-1978 yılları arasında bir kamu kuruluşunda muhasebe uzmanı olarak görev alan Aziz Kocaoğlu, 1979'da kendi işini kurdu ve 1986'da toprak sanayii alanında çalışmalara başladı.

Siyasi hayatına CHP Gençlik Kolları'nda başlayan Aziz Kocaoğlu, SODEP kurulduğunda partiye üye oldu ve 2001-2003 yılları arasında CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

28 Mart 2004 tarihindeki seçimlerde CHP'den Bornova Belediye Başkanı seçildi. Ahmet Piriştina'nın İzmir Belediye Başkanı olduğu 2005 Haziran ayında vefat etmesi üzerine, Aziz Kocaoğlu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

2009 Türkiye yerel seçimleri'nde CHP'den aday olan Kocaoğlu, %55 oy alarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Kocaoğlu 2009 yılından beri sürdürdüğü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine, 2019 yılında yapılacak seçimlerde aday olmayacağını açıkladı. 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X